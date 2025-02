Patrick e Ythan, periti al lavoro nel casolare 

Inizieranno martedì le operazioni dei consulenti incaricati dal gip del Tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu, con il supporto vigili del fuoco, sui ruderi della casa nel quartiere di San Domenico Savio dove il giorno di Pasquetta sono tragicamente deceduti nel crollo di una casa fatiscente, Patrick Zola e Ythan Romano, i ragazzini di 15 e 14 anni, andati con un compagnetto a giocare nel casolare abbandonato da anni. Il perito Aldo Mauri, incaricato ieri nell’incidente probatorio chiesto dal pm Riccardo Belfiori, dovrà spiegare se la condotta dei ragazzi, che per gli inquirenti lanciavano pietre contro un muro e un pilastro dell’edificio, o l’uso di altri strumenti come una vecchia trave, abbia contribuito al crollo del solaio che li ha schiacciati, o se sia stata la causa esclusiva. Bisogna capire se quel gioco pericoloso possa aver innescato il collasso del solaio o se, al contrario, lo stato già precario della struttura fosse la causa principale del crollo. Indagati i proprietari, 13 in totale (difesi da Aldo Petta, Patrizio Rovelli, Concetta Sirca e Luca Accardo). Le difese hanno nominato gli ingegneri Alessandro Fois, Marco Murgia, Paolo Pirisi. Le parti offese, rappresentate da Angelo Magliochetti e Luca Sciaccaluga, hanno indicato nell’ingegnere Monica Corimbi la loro consulente.

