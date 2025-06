Patrick e Ythan, fissata l’udienza con il perito 

È stata fissata per il prossimo 16 luglio in tribunale a Nuoro l’udienza nella quale il consulente Aldo Mauri dovrà esporre i risultati della perizia sul rudere crollato la sera del primo aprile del 2024 alla periferia della città, vicino alla chiesa di san Domenico Savio, provocando la morte di due ragazzini di 15 e 14 anni, Patrick Zola e Ythan Romano. Lo stesso giorno, davanti al giudice Mauro Pusceddu, si terrà il contradn dittorio con i consulenti della difesa nell’ambito dell’incidente probatorio.La perizia si concentra sull’accertamento delle cause del crollo e sulle eventuali responsabilità, con l’analisi del solaio e di altri elementi strutturali del rudere. Il perito incaricato dovrà inoltre valutare il possibile ruolo delle azioni dei ragazzi.

Gli indagati sono tredici, dopo la morte di uno di loro, accusati di duplice omicidio colposo. Si tratta dei comproprietari del terreno in cui sorgeva la casa abbandonata da decenni e priva di recinzione. Sono difesi dagli avvocati Aldo Petta, Patrizio Rovelli, Fabrizio Rubiu, Concetta Sirca e Luca Accardo. Le difese tecniche sono affidate agli ingegneri Alessandro Fois, Marco Murgia e Paolo Pirisi. Le parti offese, rappresentate dagli avvocati Angelo Magliocchetti e Luca Sciaccaluga, si affidano all’ingegnera Monica Corimbi.

