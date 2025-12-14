VaiOnline
Tribunale.
14 dicembre 2025 alle 01:06

Patrick e Ythan, caso archiviato 

Tragedia senza colpevoli: dissequestrato il casolare dove morirono i ragazzi 

Una casualità terribile e straziante, ma senza colpevoli perché non ci sono estremi di reato. È la conclusione del gip del Tribunale di Nuoro che ha deciso l’archiviazione per la morte di Patrick Zola e Ythan Romano, i due adolescenti uccisi dal crollo di un vecchio casolare abbandonato, il primo aprile 2024, giorno di Pasquetta. Il giudice Mauro Pusceddu ha accolto la richiesta del pm Riccardo Belfiori a cui si erano opposti gli avvocati delle vittime: Angelo Magliocchetti e Luca Sciaccaluga.

La decisione

Il gip parla di «un dato amaro da comprendere e certe volte amarissimo da rendere conscio a se stessi e da scrivere». Tra sensibilità umana e valutazione giuridica spiega: «Lo scopo di un processo penale non è quello di fornire una celebrazione pubblica di un’immane tragedia assecondando l’aspettativa umanissima che a ogni male debba corrispondere una colpa punibile, e quanto maggiore sia il male tanto maggiore debba essere la colpa. Non solo tra i due concetti non c’è proporzione algebrica, ma spesso esiste una sproporzione casuale e beffarda». Poi: «Ci sono tragedie, come quella che ha colpito le famiglie, pure la città e in modo così devastante, che rimangono tali anche senza processo e forse sono anzi quelle davvero più dolorose per chi le subisce, perché non riesce davvero a razionalizzarle in concetti tecnici come abnormità e causalità, e anche questo appare amaro e chiaro da rendere conscio a se stessi, innanzitutto. Ma il ruolo scomodo del giudice è valutare le prove algide, non il dolore, per quanto rovente, immane e inimmaginabile sia per chi lo vive».

L’inchiesta

La tragedia resta così senza responsabili. Cadono le accuse per i 14 indagati, proprietari dell’immobile, difesi dagli avvocati Patrizio Rovelli, Fabrizio Rubiu, Concetta Sirca, Aldo Petta, Luca Accardo e Rocco Salvatore. La decisione del gip richiama la perizia dell’ingegnere Aldo Mauri, consulente del Tribunale, le dichiarazioni di un ragazzo a sua volta indagato dal Tribunale per i minori di Sassari (procedimento archiviato) e le chat del 31 marzo in cui i due minori fissavano un appuntamento per tornare nel rudere e continuare a indebolire un muro.

Rudere pericoloso

Il giudice dispone il dissequestro del locale sottolineandone la pericolosità e la responsabilità in capo ai proprietari. Il gip è chiaro con le raccomandazioni, anche perché gli attuali dispositivi di sicurezza, adottati per l’inchiesta, vanno rimossi: «Ogni eventuale evento infausto futuro non potrà più essere valutato alla luce delle considerazioni svolte circa la non prevedibilità e la non colpevolezza omissiva, poiché oggi sì che è pericolante e dal momento della rimozione il pericolo sarà pienamente noto, attuale e specifico». Infine, il richiamo alla «responsabilità diretta e personale di chi mantiene la disponibilità materiale e giuridica dell’immobile, salvo proceda a ristrutturarlo, reimpalcarlo o demolirlo quanto prima». (m. o.)

