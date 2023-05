Patricia Arquette e Matt Dillon dai bassifondi al riscatto come detective 

Catalogata tra le dark comedy, è arrivata su Apple Tv+ “High Desert”, serie tv prodotta da Ben Stiller e diretta da Jay Roach (“Ti presento i miei”, “Mi presenti i tuoi?” e “Vi presento i nostri”) che vede nel cast Patricia Arquette (Premio Oscar nel 2015 per “Boyhood”, ma indimenticabile in “Strade perdute” di David Lynch) nei panni di Peggy.

Tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte della madre, la protagonista diventa un’investigatrice privata per cambiare completamente vita in studio oramai in disgrazia e si ritroverà invischiata in storie assurde, tra personaggi mistici o caduti in depressione.

Otto episodi della durata di 30 minuti, scritti dalla stessa sceneggiatrice di “Grace and Frankie”, Nancy Fichman, con protagonista anche il sempre verde Matt Dillon che interpreta l’ex di Peggy, Denny, affascinante detenuto ora in libertà vigilata. (gr. pi.)