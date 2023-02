Patologie rare, esperti a confronto  

In Sardegna sono oltre 11mila le persone che soffrono di una malattia rara, secondo i dati del Centro di coordinamento regionale malattie rare della clinica pediatrica dell’ospedale Microcitemico di Cagliari, tra queste, più di 2mila sono in età pediatrica.

In occasione del “Rare Disease Day 2023”, martedì prossimo dalle 10, nell’aula magna di Palazzo Belgrano si svolgerà il convegno “Le malattie rare in Sardegna: presente e futuro”, organizzato dall'Università di Cagliari con la collaborazione del CcrMr e il patrocinio dell'Osservatorio malattie rare (Omar) e del Coordinamento associazioni della Sardegna (CoReSar).

«Le malattie rare sono meno rare di quel che si pensa», dice Salvatore Savasta, professore del Dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica e direttore della Clinica pediatrica e malattie rare del Microcitemico, «il problema della diagnosi e dell'assistenza dei giovani adulti affetti da malattia rara e in particolare da sindrome malformativa o malattia metabolica, è diventato di giorno in giorno più pressante e attuale. I dati epidemiologici ci dicono che l'incidenza nella fascia d'età pediatrica delle persone con tali condizioni è ormai pari a 1.200 nati vivi e negli ultimi 20 anni, grazie ad una migliore e mirata assistenza, è sensibilmente migliorata la sopravvivenza dei pazienti».

In Europa una malattia è considerata rara quando non supera lo 0,05% della popolazione, cioè non più di un caso ogni 2000 persone. A oggi, le malattie rare diagnosticate sono circa 10mila, una cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica.

RIPRODUZIONE RISERVATA