Patologie mammarie, l’importanza della nutrizione per prevenirle 

Lo stile di vita, certo, ma anche osservare i principi di prevenzione primaria e delle recidive. È dedicata alle persone con patologie mammarie e ai loro familiari l’iniziativa di informazione “Nutri-prevenzione in rosa”, che per questa terza edizione si svolge domani, dalle 10 alle 13, al Sian in via San Lucifero 77.

L’incontro consentirà di apprendere i principi basilari della prevenzione delle recidive della malattia, la gestione degli effetti collaterali della terapia ormonale, i semplici strumenti utili a migliorare la capacità di fronteggiare lo stress. I partecipanti riceveranno un opuscolo sulla nutrizione dedicato alla prevenzione anche per i familiari. Si potranno porre domande al medico.

L’appuntamento è aperto a tutte le persone interessate e offerto a titolo gratuito dal Servizio Sian-Asl, dipartimento di Prevenzione.

Si partecipa gratis ma è necessaria l’iscrizione via mail all’indirizzo davide.rossi@aslcagliari.it, indicando l’adesione all’iniziativa propria e dei familiari (specificando il numero), e l’eventuale indicazione di ulteriori persone interessate a partecipare con nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo e-mail.

RIPRODUZIONE RISERVATA