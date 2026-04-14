«Le dipendenze non irrompono: si costruiscono, attraverso un lento cambiamento di rapporto tra persona e sostanza. Rappresentano una delle forme più complesse di sofferenza contemporanea, al confine tra le dimensioni biopsicosociali», evidenzia Francesca Visconti, psichiatra e psicoterapeuta alla Società Cooperativa sociale Casa Emmaus di Iglesias: «In Sardegna e nel resto d’Italia l’alcol detiene un primato per prevalenza d’utilizzo, senza per questo essere meno patogeno. Il fumo, tollerato e sottostimato, è uno dei principali fattori di rischio modificabili per mortalità e morbilità. Le sostanze psicoattive “maggiori” presentano pattern di consumo in evoluzione, con diffusione di molecole nuove e poco conosciute, spesso direttamente neurolesive. I problemi d’abuso, spesso ascritti alla volontà, coinvolgono di fatto complessi circuiti neurobiologici, che nel tempo consolidano modalità di funzionamento difficili da scalfire. Per questo si parla di patologie croniche e recidivanti, meritevoli di trattamento continuativo».

«Esiste un momento», sottolinea Visconti, «poco visibile, in cui l’uso cambia significato: non più legato al contesto, diventa modalità di gestione di stati interni negativi. Qui si inserisce la “doppia diagnosi”: coesistenza d’abuso e sofferenza psichica, da collegare al possibile ruolo degli stupefacenti nello sviluppo delle patologie psichiatriche».

«Nella quotidianità di comunità terapeutiche come Casa Emmaus, a Iglesias, queste storie prendono forma concreta», afferma la dottoressa: «Arriva chi ha provato più volte a interrompere l’uso, attraversando fasi di apparente controllo e successive ricadute. Non di rado emerge come il consumo si sia progressivamente strutturato in termini di risposta disfunzionale al disagio psichico. Col tempo, però, ciò che sembrava contenere il disagio finisce per amplificarlo».

«Il lavoro terapeutico parte da qui», ci tiene a sottolineare la specialista: «ricostruire un senso e interrompere il circolo vizioso tra sostanza e sofferenza. Accanto alla terapia farmacologica, quando indicata, trovano sempre spazio psicoterapia, gruppo e riabilitazione. Il percorso non è lineare, ma è possibile e doveroso. Perché la dipendenza non è fallimento morale. Nel rapporto con la sostanza si esprime spesso una richiesta d’aiuto, che deve essere ascoltata e non giudicata. La sensibilizzazione e la presenza sul territorio di contesti terapeutici integrati e qualificati sono le risposte che possono fare la differenza».