Patologia piuttosto frequente: il tre per cento dei carcinomi 

«Il tumore renale solido è una patologia abbastanza frequente, essendo il 3% dei tumori maligni solidi», spiega il dottor Marco Deplano, dirigente medico urologo presso l’Unità operativa complessa di urologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. «Quando il paziente necessita di un’operazione vi sono varie opzioni. Nel caso di una piccola massa la si può asportare con tecnica robot assistita o laparoscopia o in casi selezionati può essere trattata con termoablazione. Nei casi complessi, con coinvolgimento di grossi vasi sanguigni, il trattamento è chirurgico a cielo aperto. Esiste anche una terapia oncologica da affiancare o proporre nei casi di inoperabilità. In Sardegna tali interventi sono garantiti al Santissima Trinità e al Brotzu a Cagliari, al Policlinico di Sassari, al San Francesco a Nuoro, negli ospedali di Oristano e San Gavino, e nelle case di cura convenzionate».

«L’accesso al reparto», prosegue Deplano, «è regolamentato con la prenotazion al CUP o tramite Pronto Soccorso o le visite in intramoenia. Una volta inquadrata la malattia si viene poi inseriti in una agenda interna a prenotazione diretta dedicata ai pazienti oncologici che necessitano di follow-up. Trattiamo centinaia di tumori renali. La tecnica più accurata da noi in uso è la videolaparoscopia, paragonabile alla tecnica robot assistita in fase di acquisizione in clinica. La tecnica chirurgica a cielo aperto viene riservata a casi complessi quando il tumore invade i grossi vasi sanguigni addominali. Nel caso di piccole neoplasie è possibile effettuare la sola asportazione del tumore conservando il rene».

«La degenza post operatoria è di 5-6 giorni», specifica il medico. «In pazienti deperiti e in casi selezionati, con rischio chirurgico elevato, collaboriamo con la Radiologia interventistica per il trattamento conservativo con termoablazione di piccole neoplasie. I referti istologici hanno la priorità e, compatibilmente con le tecniche necessarie, una tempistica di consegna più rapida. I pazienti sottoposti ad asportazione di un rene vengono poi inquadrati dai colleghi nefrologi e oncologi per l’eventuale presa in carico».

