Patentini verdi con i corsi online 

Anche a Neoneli partono i corsi di formazione obbligatoria per le abilitazioni per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari per l’agricoltura. Nel 2018 il Comune aveva organizzato il corso con i tecnici di Laore, ora il rinnovo dei patentini sarà on-line. «Neoneli si sta confermando un paese di vignaioli e, viste le tante richieste pervenute, circa 30, abbiamo pensato di programmare diversi incontri per fornire l’assistenza necessaria e registrarsi nella piattaforma Sardegna Agricoltura e per poter fare il corso» spiega il sindaco Salvatore Cau. L’iniziativa rientra tra quelle proposte all’interno di “Casa Cultura” dove, come ricorda il sindaco «è già disponibile un corso di informatica di base per cui è stato facile contestualizzare questo servizio». ( a.o. )

