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Blitz sul litorale
26 luglio 2026 alle 01:00

Patenti ritirate e maxi multa a un ristorante  

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Operazione dei carabinieri sul litorale con controlli a tappeto nelle strade e nei locali pubblici. I militari hanno sanzionato per un importo complessivo di duemila euro il gestore di un ristorante: all’interno della struttura sarebbero state riscontrate difformità igienico-sanitarie legate alla gestione dei rifiuti e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp.

Controlli anche sule strade col recupero di un coltello tipo “pattadese” e con diversi automobilisti sottoposti all’alcol test. A un 46enne di Quartu e ad un 24enne di Santa Giusta è stata ritirata la patente di guida, mentre per l’auto del primo è scattato il sequestro ai fini della confisca. Un trentenne di Sinnai è stato invece denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici mentre si trovava alla guida di un’auto e gli è stata ritirata la patente.

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