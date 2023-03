Patenti nautiche: indagine per corruzione 

Un terremoto giudiziario ha scosso la piccola Capitaneria di Porto di Carloforte. Un ufficiale dell’Ufficio Circondariale Marittimo, forse anche per anni, avrebbe distribuito patenti nautiche in cambio di denaro o di altre utilità, senza far sostenere agli aspiranti skipper l’esame necessario per il conseguimento della certificazione. Nel registro degli indagati sono finiti una dozzina di persone, ma l’inchiesta della Procura è destinata ad allargarsi a macchia d’olio perché ora gli investigatori starebbero indagando sulle patenti rilasciate negli ultimi quattro anni.

L’indagine

L’inchiesta è stata assegnata al sostituto procuratore Andrea Vacca che ha fatto partire nei giorni scorsi gli inviti a comparire per i primi indagati: saranno sentiti oggi dagli investigatori della Sezione di polizia marittima e giudiziaria della Procura, ma è probabile che molti di loro si avvarranno della facoltà di non rispondere. A finire nel registro degli indagati, oltre all’ufficiale in servizio nella Capitaneria di Porto dell’isola, ci sono anche le persone che avrebbero ottenuto la patente nautica senza fare l’esame. Le prime contestazioni riguardano fatti che sarebbero avvenuti nell’estate del 2018, ma le indagini stanno proseguendo per accertare anche i certificati di abilitazione” concessi negli anni seguenti.

I reati

Per il momento i reati contestati sono quelli di corruzione e falso. Nel primo caso, secondo quanto ipotizzato dalla Procura, l’ufficiale avrebbe compiuto atti contrari al proprio ufficio, ricevendo dagli aspiranti comandanti di piccole imbarcazioni una imprecisata somma di denaro o altre utilità, così da ottenere il rilascio della patente. I falsi, invece, sono ipotizzati per ricostruire l’escamotage utilizzato per ottenere la patente: prima sarebbero stati redatti finti verbali attestanti la partecipazione all’esame, poi veniva denunciato alla polizia o ai carabinieri lo smarrimento della patente mai conseguita e, infine, veniva redatta un falso certificato. Tutto senza mai aver fatto l’esame.