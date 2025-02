Patenti nautiche, inchiesta chiusa 

Per 48 indagati si va verso una richiesta di rinvio a giudizio, altri 30 sono stati stralciati perché saranno giudicati separatamente visto che molti di loro hanno chiesto al pubblico ministero di patteggiare durante le indagini e per 7 c’è stata una richiesta di archiviazione che ora è al vaglio del giudice per le indagini preliminari. Si è chiusa la maxi-inchiesta della Procura, esplosa due anni fa con l’arresto del luogotenente di vascello Pierpaolo Spagnolo, 57 anni, che ipotizza un giro di patenti nautiche assegnate senza esame e, secondo l’accusa, concesse in cambio di favori o mazzette da poche centinaia di euro. Il 5 dicembre 2023, dopo essere finito nei guai, il vicecomandante della Capitaneria di Porto di Carloforte aveva di fatto reso quasi una confessione davanti al pm Andrea Vacca, tirando in ballo un’ottantina di persone, molte delle quali, però, già individuate dagli investigatori.

Inchiesta chiusa

Notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari agli avvocati si profila la richiesta di rinvio a giudizio oltre che per Pierpaolo Spagnolo, anche per Paolo Pellegrini (Iglesias), Pierpaolo Cui (Iglesias), Paolo Sanna (Sestu), Efisio Putzolu (Nebida), Andrea Sovrano (Quartu), Fabrizio Espis (Sarroch), Mario Fabio Puddu (Iglesias), Giorgio Ciccu (Nebida), Palmerio Bodano (Villacidro), Nicola Peddio (Quartu), Efisio Ibba (Quartu), Roberto Raimondi (Cagliari), Adriano Atzori (Domus De Maria), Ferruccio Secci (Carbonia), Samuele Manca (Carbonia), Vittorio Velotto (Olbia), Efisio Pisu (Maracalagonis), Francesca Baroni (Fiumicino), Chirstian Lunghi (Roma), Danilo Onnis (Mogoro), Sergio Magro (Selargius), Antonio Efisio Melis (Quartu), Alessandro Pau (Quartu), Pietro Caredda (Conegliano), Massimo Balia (Quartu), Vanessa Diana Melis (Olbia), Paolo Belotti (Calvenzano), Antonio Desogus (San Giovanni Suergiu), Fabio Pistis (Assemini), Stefano Casu (San Giovanni Suergiu), Fausto Pisano (Quartu), Riccardo Schirru (Iglesias), Gian Mario Putzolu (Domusnovas), Pierpaolo Cossu (San Giovanni Suergiu), Alessandro Loi (Siniscola), Kevin, Valerio e Federico Dittardi (tutti e tre di Mira), Simone Gerina (Capoterra), Alberto Ferreli (Cagliari), Bruno Pascai (Carbonia), Umberto Olla (Iglesias), Giuseppe Lamberti (Cagliari) e Antonello Corriga (Assemini). I difensori degli indagati avranno ora accesso agli atti d’indagine, potendo chiedere di essere interrogati o presentare documentazione, prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. I reati vanno, a vario titolo e ciascuno per la propria posizione, dalla corruzione a differenti ipotesi di falso.

Gli stralciati

Degli oltre ottanta nomi finiti nel registro degli indagati in questi quasi tre anni di inchiesta, condotta dagli investigatori del Nucleo di intervento speciale e dagli uomini della Capitaneria di Carloforte, in trenta sono stati stralciati perché hanno chiesto il patteggiamento durante le indagini e saranno giudicati separatamente. Si tratta di Antonio Stefano Deriu, Simone Pintus, Luigi Lai, Luca Bruzzese, Gianluca e Danilo Argiolas, Ivan Mura, Domenico Biasesti, Roberto Padricelli, Marco Romano, Guido Perrotti, Riccardo Melis, Paolo Puddu, Davide Podda, Giuseppe Ruggeri, Claudia Baire, Giangavino Perre, Susanna Ferro, Carlo Corda, Mattia Tomassini Barbarossa, Mario Denotti, Tomaso Piras, Battista Pinna, Andrea Cera, Federico Marras, Alessandro Murenu, Pazzagli Davide, Piergiorgio Andante, Massimo Bardi e Andrea Cui.

Uno degli indagati è morto in indagini, mentre altri sette sono scomparsi dal fascicolo perché nel frattempo il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione.

