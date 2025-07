Patenti nautiche, 31 dal giudice 

È fissata a novembre la prima udienza preliminare dopo la chiusura dell’inchiesta sulle false patenti nautiche rilasciate dalla Capitaneria di Carloforte attraverso un presunto giro di mazzette e favori che ha coinvolto il luogotenente di vascello Pierpaolo Spagnolo, 57 anni, ex vicecomandante del presidio. Davanti al pm Andrea Vacca, titolare dell’indagine, ha deciso di confessare e, alla fine, le persone incriminate sono state 78. Di queste, 47 hanno deciso di patteggiare in indagine e sono stati stralciate (con loro anche Spagnolo, difeso dall’avvocato Michele Pilia) e dovranno comparire davanti alla giudice Giulia Tronci. Gli altri 31 che non hanno chiesto un accordo al pubblico ministero dovranno comparire il 6 novembre davanti al giudice Giorgio Altieri. Sette indagati, infine, hanno dimostrato la loro estraneità ai fatti e sono stati archiviati.

L’udienza preliminare

In attesa di conoscere la data dei patteggiamenti, nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Dovranno trovarsi nel’aula del giudice Altieri – accompagnati dai rispettivi avvocati – Paolo Sanna, Efisio Putzolu, Andrea Sovrano, Mario Fabio Puddu, Giorgio Ciccu, Nicola Peddio, Roberto Raimondi, Vittorio Velotto, Efisio Pisu, Francesca Baroni, Christian Lunghi, Danilo Onnis, Sergio Magro, Antonio Efisio Melis, Alessandro Pau, Pietro Caredda, Massimo Balia, Vanessa Diana Melis, Antonio Desogus, Fabio Pistis, Stefano Casu, Fausto Pisano, Gian Mario Putzolu, Alessandro Loi, Kevin, Valerio e Federico Dittadi, Simone Gerina, Alberto Ferreli, Umberto Olla e Antonello Corriga. Il giudice ha poi indicato due parti offese che potranno chiedere di costituirsi parte civile: si tratta di Luca Marco Comellini, referente del Sindacato dei Militari, assistito dall’avvocata Caterina Usala, e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Caostiera.

I legali

«Saremo al fianco del Comando generale delle Capitanerie di porto», si legge in una nota di Comellini, «per affermare e difendere i nostri principi statutari, di legalità e giustizia, lesi dai reati contestati agli imputati militari e civili».

Gli imputati che hanno scelto l’udienza preliminare sono difesi da tantissimi avvocati che ritengono di riuscire a dimostrare l’assoluta estraneità dei rispettivi assistiti rispetto alle contestazioni di falso e corruzione che il pm Vacca muove, a vario titolo e a ciascuno per le proprie condotte, agli imputati.

RIPRODUZIONE RISERVATA