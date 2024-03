Patenti nautiche, 170 indagati per corruzione 

Dall’Isola di San Pietro al capoluogo. Si allarga anche alla Capitaneria di Porto cagliaritana l’inchiesta della Procura sulle patenti nautiche concesse, senza sostenere l’esame, grazie a un presunto sistema collaudato basato su mazzette, regalie e favori. Dopo i primi settanta indagati dopo gli accertamenti sull’attività dell’ufficio di Carloforte, ora l’indagine del sostituto procuratore Andrea Vacca si è spostata in città e i nomi comparsi nel registro degli indagati è più che raddoppiato, arrivando a oscillare tra i 160 e i 170 iscritti per corruzione e falso.

L’origine dell’inchiesta

A lavorare da oltre un anno col pubblico ministero c’è una task force di investigatori della Polizia marittima e giudiziaria, con anche alcuni uomini arrivati da Roma. Gli accertamenti sono partiti dall’Isola di San Pietro, dove ci sarebbe stato un insolito andirivieni di persone negli uffici della piccola capitaneria. Al centro dell’indagine c’è stato, da subito, il luogotenente Pierpaolo Spagnolo, 56 anni, che era stato per dei periodi reggente della Capitaneria di Carloforte. Circa un anno fa, il sottufficiale aveva subito il sequestro del computer e dei telefonini, poi analizzati dagli investigatori che, in prima battuta, avevano messo sotto inchiesta una settantina di persone.

L’indagine si allarga

Nel corso dei mesi, però, l’inchiesta si è allargata, seguendo gli spostamenti lavorativi del luogotenente e arrivando nel capoluogo. Ed è qui che il numero degli indagati è deflagrato: si parla ora di 170 persone accusate di corruzione, con interrogatori pressoché quotidiani e un gran numero di confessioni. In Procura le bocche sono cucite, ma pare che già un gran numero di avvocati si sia presentato per provare ad accordarsi con il pubblico ministero in vista di un patteggiamento. La corruzione, infatti, è un reato ostativo: in pratica è molto complicato accedere alle pene sostitutive e si rischia il carcere.

L’esercito degli indagati

Nell’esercito degli indagati spiccherebbero tanti professionisti cagliaritani, manager e anche qualche nome già comparso di recente nelle cronache giudiziarie. È il caso, ad esempio, di Roberto Raimondi, finito nell’inchiesta su nomine e favori (docenze universitarie in una università telematica romana e lauree ad honorem in un Ateneo albanese) che vede coinvolto anche il governatore uscente Christian Solinas e il suo collaboratore Chirstian Stevelli. La patente nautica conseguita del manager, che aveva ottenuto dalla Regione la direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo, è una di quelle su cui starebbero lavorando gli investigatori.

Lo schema

L’ipotesi è che lo schema fosse ben collaudato: a fronte di una imprecisa somma di denaro o di altre utilità (favori, il pagamento di rate di finanziarie e altri piaceri), il luogotenente avrebbe falsificato il verbale attestante la partecipazione all’esame. Ma siccome ogni patente nautica è firmata dall’ufficiale più alto in grado della Capitaneria, per evitare che il comandante si accorgesse di qualcosa, venivano presentate finte denunce di smarrimento a polizia e carabinieri. Da qui la concessione di un duplicato. E proprio dall’incrocio tra i duplicati concessi, le denunce presentate ed i verbali degli esami sostenuti che gli investigatori della Polizia marittima e giudiziaria della Procura, assieme ai colleghi delle Capitanerie di Porto, stanno individuando tutte le patenti sospette che, a conti fatti, ormai sarebbero quasi 170.

