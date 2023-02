Patenti bloccate, scoppia la rivolta 

Utenti e autoscuole in rivolta a Olbia, e in tutta la Gallura, per la “serrata” delle sedute d’esame delle patenti. Esaminatori e ingegneri della Motorizzazione civile di Sassari sono in rotta con la loro amministrazione (è una vertenza nazionale) per il trattamento economico fortemente penalizzante delle trasferte. Chi si occupa di esami e revisioni viene pagato molto meno, a parità di condizioni, dei colleghi privati. E così per gli esami di tutte le patenti si deve andare a Sassari. Ingegneri ed esaminatori da metà gennaio non si spostano più dalla sede centrale. «Un caso unico in Italia»: commenta il coordinatore nazionale di Unasca, Marco Silvi, che aggiunge: «I disagi sono per i territori più distanti da Sassari. Olbia e la Gallura sono fortemente penalizzate. Le autoscuole stanno subendo danni notevoli». Ma i candidati ai permessi di guida sono i più inguaiati di tutti, centinaia di persone, se non migliaia. Si va dagli adolescenti che aspirano al “patentino” per lo scooter, al candidato a un’abilitazione (camion, tir e pullman) che significa un posto di lavoro in un’azienda privata o pubblica di autotrasporto. La situazione sta esplodendo e ci sono già due querele presentate ai Carabinieri di Olbia, con indagini avviate dalle Procure interessate (in particolare Sassari). Sono in corso verifiche (ovviamente a carico di ignoti, in questa fase) per accertare se ci siano i profili di un’interruzione di pubblico servizio.

Senza patente

Le autoscuole di Olbia e degli altri centri della Gallura non sono in condizioni di portare i candidati a Sassari. Non basta, secondo i titolari delle scuole, non c’è un pezzo di carta che formalizzi questa situazione. Dice il coordinatore della sigla di categoria, Marco Silvi: «Verissimo, è comparso un avviso non firmato sul Portale dell’Automobilista, che annunciava la sospensione delle trasferte dal 15 gennaio. Se le autoscuole portano i candidati a Sassari, non c’è una giustificazione formale. Siamo veramente in una situazione difficile, penso anche ai nostri associati a La Maddalena, Arzachena o Tempio. Noi come organizzazione di categoria comprendiamo le ragioni di esaminatori e ingegneri, ma la scelta di interrompere le trasferte ha effetti pesanti». Le ultime sedute di esame sono saltate, con patenti già pronte, stampate e non consegnate. La rabbia sale tra i chi aspira a un titolo di guida per i mezzi pesanti. Mancano gli autisti per la stagione estiva e per molti sta sfumando un’opportunità di lavoro. Le autoscuole di Olbia hanno congelato anche molti esami per i patentini di moto e scooter. Possono essere fatti in un sito omologato e a Sassari non c’è questa possibilità.

Cause civili

Il coordinatore di Unasca, Marco Silvi, ha un panorama completo della situazione nazionale: «Il caso del Nord Sardegna è unico. Tra l’altro in una realtà economicamente attiva come quella di Olbia e la Gallura, l’impossibilità di conseguire le patenti per chi aspira a un lavoro di autista ha conseguenze di varia natura». Candidati di Olbia e Arzachena sono già sul piede di guerra e hanno chiesto i primi pareri per valutare l’eventuale avvio di azioni legali.