Patente nautica, al via il corso 

Novità per il territorio del Sarcidano Barbagia di Seulo che arriva dalla Polisportiva Isili. Sono aperte le iscrizioni al corso pratico sui nodi nautici. Duplice la finalità dell’iniziativa della società sportiva isilese: oltre il fine pratico anche quello benefico. Non a caso il corso si chiama “Un nodo per la vita” perché l’intero importo raccolto verrà utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore che verrà messo a disposizione della comunità. Il corso costa 25 euro e si svolgerà probabilmente il sabato. La conoscenza dei nodi è importante per imparare a scioglierli in tutte le situazioni senza dover “tagliare” le funi come spesso capita come nell’escursionismo, nei carichi da ormeggio e altro. Questo tipo di conoscenza è inoltre fondamentale per il conseguimento della patente nautica.

