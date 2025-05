Patente del buon pedone ai bimbi di via Foscolo 

Una passeggiata per le vie cittadine, con partenza e arrivo nella scuola di via Foscolo, per promuovere la cultura della sicurezza stradale, l’educazione civica e il rispetto delle regole. Per diversi studenti si è concluso martedì il progetto “In… stradando”, realizzato nei primi mesi del 2025 in alcune scuole dell'infanzia e primarie con i volontari di Cittadinanzattiva Cagliari.

Coinvolti complessivamente quasi cento bambini e ragazzi, attraverso un percorso educativo articolato in quattro incontri formativi a scuola. Lezioni teoriche e pratiche, ma non solo: nei panni di piccoli utenti della strada, gli alunni hanno avuto occasione di seguire una lezione di educazione stradale in una scuola guida quartese e di visitare il Comando di Polizia locale. A fine mattina, i bambini stati premiati con la “Patente del buon pedone”, un attestato simbolico come ricordo del progetto. L’iniziativa sarà ripetuta la settimana prossima, martedì 3 giugno, nella scuola primaria di via Beethoven e dell'Infanzia di via Allegri.

Il progetto è finanziato dal Comune. «È stata una mattinata arricchente per tutti», le parole dell’assessora a Mobilità e trasporti, Elisabetta Atzori: «I bambini», aggiunge, «hanno dimostrato un entusiasmo contagioso, che stimola a fare sempre meglio e permette di pensare positivo in merito ai futuri utilizzatori della strada». (f. l.)

