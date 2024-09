Patente a punti, cantieri sardi nel caos 

Si parte. Senza rinvii e, soprattutto, con tempi strettissimi per mettere in regola oltre 800mila imprese edili italiane, 20mila delle quali in Sardegna. Scatterà infatti martedì la patente a punti per le imprese e per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri edili, lo strumento messo in campo dal Governo contro gli incidenti e le vittime sul lavoro. Da dopodomani potrà essere presentata la domanda per richiederla all'Ispettorato del Lavoro e in attesa potrà essere inviata una autocertificazione sui requisiti necessari. Senza questa richiesta non si potrà operare nei cantieri e bisognerà fermare l'attività a partire dal primo novembre.

Proteste

Scadenze troppo ravvicinate per le associazioni di categoria, tant'è che c'è un pressing per richiedere un allentamento dei tempi che però non sembra trovare sponda. «È un bel pasticcio per le imprese sarde», dice Francesco Porcu, segretario regionale della Cna. «I tempi per chiedere e ottenere la patente sono infatti limitati. Si rischia così il caos e lo stop ai cantieri in attività».

Il rappresentante degli imprenditori si accoda alla richiesta di uno slittamento tecnico. «La stessa maggioranza si è accorta che servirebbe più tempo per consentire alle aziende di mettersi in regola».

Anche la Cgia di Mestre teme un flop clamoroso della misura: «Sia chiaro, ai soggetti interessati non viene chiesto uno sforzo titanico. Tutto sommato, l’ “impegno” burocratico da assolvere è modesto. Comunque sia, è una questione di principio. Ci troviamo di fronte all’ennesima impreparazione della Pubblica Amministrazione che, nonostante abbia avuto cinque mesi di tempo per “organizzare” il servizio, continua a scaricare sugli utenti la propria imperizia».

Le regole

La patente dei cantieri - che tecnicamente riguarda quelli temporanei e mobili, tra i quali rientrano anche quelli per attività di costruzione, manutenzione, demolizione e altre operazioni edili - partirà con un punteggio di 30 punti, che possono essere incrementati senza incidenti o con certificazioni di sicurezza ma che possono anche essere decurtati fino a portare alla chiusura dell'attività per 12 mesi. Il primo passo è il rispetto dei requisiti per il rilascio del documento, che è in formato digitale. Sarà necessario avere: l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi; il possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità, il possesso del documento di valutazione dei rischi; il possesso della certificazione di regolarità fiscale; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Burocrazia

Non tutti i requisiti citati sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati ma solo quelli previsti dalla normativa per ogni categoria. Ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione. La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti. La patente può essere sospesa a fronte di incidenti mortali o di infortuni gravi che comportino l'inabilità permanente del lavoratore fino a 12 mesi.

