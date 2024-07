PataQuartu, numeri da record: seimila presenze tra gli stand 

Numeri da record. Sono state circa seimila le presenze per Pata Quartu che si conferma una manifestazione culinaria di successo, capace di unire il buon cibo con il divertimento per tutti.

L’edizione 2024 si chiude con un bilancio più che positivo, confermato dalla folla di persone che sabato sera - dalle 18 in poi - ha affollato il viale Colombo chiuso al traffico per l’occasione. «Siamo molto soddisfatti», commenta il presidente di Coldiretti Quartu Piero Sarritzu, «anche quest’anno abbiamo avuto un ottimo riscontro, grazie alla collaborazione delle società sportive, della Pro Loco, con il Distretto rurale e l’amministrazione comunale».

Degustazione di piatti a base di patate, ma non solo. «Importante anche la presenza della cantina di Quartu con i suoi vini premiati di recente», sottolinea Sarritzu, «insieme a tante altre attività del Distretto rurale che hanno dato un valore aggiunto alla manifestazione».

Buon cibo, vini, iniziative sportive coordinate dal presidente della Ferrini basket Alberto Zoncheddu, e dalle 22 a mezzanotte spazio alla musica con il concerto dei Non Soul Funky, sino al dj-set con Simonluca. «Un’iniziativa che cerca di dare visibilità al settore agricolo», aggiunge il rappresentante quartese di Coldiretti, «soprattutto in un anno difficile come questo per via della siccità».

RIPRODUZIONE RISERVATA