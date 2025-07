PataQuartu invade viale Colombo 

Duecento ettari coltivati, una produzione media annua di oltre 50mila quintali e una resa per ettaro superiore ai 250 quintali, tra varietà invernali ed estive. La patata quartese, si conferma ancora una volta la regina delle campagne.

Così buona e pregiata da meritare anche una festa: PataQuartu torna domani dalle 18 alle 24 in viale Colombo per l’organizzazione di Coldiretti Cagliari in collaborazione con Campagna Amica, il Comune e la Pro loco.

Filiera da record

Un’iniziativa che affonda le sue radici in una lunga tradizione agricola. La filiera delle patate quartesi rappresenta ancora oggi un pilastro fondamentale dell’economia agricola locale, con numeri appunto da record. Le produzioni variano» spiega il presidente di Coldiretti Quartu e direttore del distretto rurale Sant’Isidoro Piero Sarritzu, «da quella estiva che si attesta sui circa 300 quintali ad ettaro a quella invernale un po’ più bassa tra i 150-200». Negli ultimi tempi poi, «i produttori stanno introducendo delle nuove varietà, sempre più pregiate e molto meno sensibili alle malattie».

Tra i maggiori produttori di patate c’è Roberto Ibba: «Non ci possiamo lamentare» dice, «la produzione è andata bene. Io ho dieci ettari di patate novelle».La semina si fa in due diversi momenti. C’è quella da dicembre fino a febbraio con raccolta da aprile e poi c’è quella che si semina da metà agosto, «con seme prodotto da noi» aggiunge Ibba, «e raccolta da fine novembre».

La festa

Così viale Colombo si prepara a trasformarsi in una passerella del gusto e dell’intrattenimento, dove la protagonista assoluta sarà proprio la patata.L’iniziativa offrirà anche un ricco programma di intrattenimento musicale e sportivo, con la partecipazione di oltre 12 società sportive locali che coinvolgeranno bambini e ragazzi in giochi, dimostrazioni e attività. Alle 22 spazio alla musica dal vivo con il concerto del gruppo femminile Le Kanusie, preceduto dallo show anni Novanta “’90 Nostalgie” con hit, motorini, scooter e bici vintage per un tuffo nei ricordi a cura della Pro loco.

Tra i momenti più significativi della serata, ci sarà la distribuzione delle “patate della solidarietà”, in collaborazione con la Onlus Millesport, attiva nel sostegno a ragazzi con disabilità. Un gesto simbolico e concreto per unire il valore della terra a quello della comunità.La nuova edizione di PataQuartu è l’ennesima occasione per celebrare un prodotto che in città ha una forte tradizione», aggiunge l'assessora al Commercio Rossana Perra.

E PataQuartu cambia anche la viabilità.

La viabilità

Dalle 14 di domani all’una, viale Colombo chiude al traffico nel tratto compreso tra via Nenni e via Parini e tra via Bonaria e via Caboto dove sarà istituito anche il divieto di sosta e tra piazza Santa Maria e via Caboto. Traffico chiuso e divieto di sosta anche in via Boito tra viale Colombo e il civico 1.

Per le auto in arrivo da viale Marconi è consigliato il percorso alternativo via Bizet, Turati, Marconi, Gramsci, Meucci e Bonaria. Per quelle in arrivo dal Poetto quello via San Benedetto, Salieri, Manara, S’Arrulloni, Panzini, Vico, Paganini e Rossini.

