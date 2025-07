PataQuartu fa il pieno di turisti 

È stata un successo la nuova edizione di PataQuartu, l’iniziativa organizzata da Coldiretti insieme al Comune e con la collaborazione della Pro loco per promuovere e celebrare la patata quartese.

Centinaia di persone hanno affollato viale Colombo, chiuso per l’occasione del tratto da via Nenni a piazza Santa Maria per assaggiare le patate novelle preparate nei più svariati modi, da quelle fritte a quelle al sugo con le patate. Il tutto con musica, sport e tanto divertimento che hanno richiamato in strada tantissime persone. Legato all’iniziativa anche lo show anni Novanta “’90 Nostalgie” con hit, motorini, scooter e bici vintage per un tuffo nei ricordi a cura della Pro loco.

Ad aprire la serata il taglio del nastro con il direttore di Coldiretti Cagliari Giuseppe Casu, il presidente della Coldiretti Quartu e direttore del distretto rurale di Sant’Isidoro Piero Sarritzu, l’assessora al Commercio Rossana Perra e l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

«Credo che questa sia stata l’edizione migliore di sempre», dice Sarritzu, «non solo per la partecipazione che è stata enorme, come comunque anche negli altri anni, ma anche per le migliorie che abbiamo portato dal punto di vista del food. È stata anche molto positiva la collaborazione con la Pro loco». Anche il traffico, nonostante la chiusura, ha retto bene grazie ai percorsi alternativi.

E quelli della patata quartese sono numeri da record: duecento ettari coltivati, una produzione media annua di oltre 50mila quintali e una resa per ettaro superiore ai 250 quintali, tra varietà invernali ed estive.

