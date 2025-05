Pastoris, la tradizione invade il centro storico 

A Seui nel fine settimana si inaugura la prima edizione di "Pastoris" . Una vetrina sulla storia e le tradizioni dell'enogastronomia del paese le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

La trama del saper fare e, fare bene, vino, carni o formaggi è il filo rosso che attraverso le generazioni la comunità non ha perduto neppure con l'avvento della miniera di antracite di Corongiu, quando alla fine dell'Ottocento pastori e contadini di Seui divennero operai continuando, tuttavia, a mantenersi fedeli a la loro vocazione storica di allevatori e produttori dell'agroalimentare, degli stessi prodotti che Pastoris porterà in tavola.

Ecco, la tradizione atavica che, sostiene la manifestazione alla prima edizione.

"Pastoris" si svolgerà in via San Giovanni, nella parte alta del centro storico, parallela alla centrale via Roma. Qui si apriranno i laboratori del formaggio e delle carni, i "mangasinus", ci sarà la musica itinerante. La stagione è quella giusta, perché rievoca la fine della grande transumanza quando i pastori tornavano a casa. Cibi semplici che si sono mantenuti tali attraverso il tempo, educando generazioni di seuesi e spesso conquistando quello dei "forestieri".

