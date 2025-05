Pastoris, i turisti arrivano: buona la prima 

A Seui, ieri si è chiusa la prima edizione di Pastoris. Rassegna che ha portato in tavola i prodotti tipici dell'agroalimentare derivati dall'economia pastorale. Un bilancio decisamente positivo.

La storica via San Giovanni, parallela all'estesa via Roma, è diventata la vetrina dei prodotti tipici della montagna, i formaggi, insaccati, carni, dolci e gli immancabili culurgionis. L'atmosfera tipica di una domenica di primavera in festa. Tanti i turisti provenienti dal cagliaritano, dall'Ogliastra e dalla Baronia, alcuni di loro tornati a visitare e scoprire dalla prospettiva enogastronomica il paese della storica Banda Rossini e la sua evoluzione SeuInstreet band. Estremamente soddisfatto il presidente della Pro loco, Daniele Pilia: «Per noi è stato un successo, anche il meteo ha strizzato l'occhio alla prima edizione di Pastoris, emozionante vedere la nostra via San Giovanni di nuovo viva e affollata, Pastoris è una manifestazione che faremo crescere. Seui merita una rassegna dedicata ai prodotti della nostra montagna». Il sindaco Fabio Moi: «Crediamo sia fondamentale dare supporto e slancio alla cultura agropastorale della nostra comunità. L'obiettivo è fare di Pastoris per Seui la vetrina della stagione primaverile, speculare a quella dell'autunno che è Su Prugadoriu».

