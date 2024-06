Pastori, un destino scritto nel Dna 

Certe passioni sono scritte nel sangue, non si può far altro che seguirle. Un’infanzia trascorsa ai piedi del Monte Siddu, fra animali e macchia mediterranea, a fianco del padre Silverio, come piccoli agricoltori in erba. E il destino è già scritto. Beatrice e Daniele Foddis, di 26 e 23 anni, oggi portano avanti l’azienda agricola di famiglia, nata a Tertenia più di quarant’anni fa. Un grande allevamento caprino, ovino e suino allo stato semibrado, certificato come biologico. «La nostra vita è cominciata qui, fin da piccolissimi. Quando rientravamo da scuola, subito dopo il pranzo, ci recavamo in azienda per aiutare nostro padre in varie mansioni, anche a mungere. I compiti di scuola passavano in secondo piano», ricordano.

In famiglia

Beatrice ha un sogno, da sempre: imparare a fare il formaggio come nonno Cesare, e aprire un piccolo caseificio. Ma per molti, a quei tempi, sembrava un’idea impossibile da realizzare. «Ho sempre avuto l’intenzione di rinnovare l’azienda, avevo le basi su cui aggiungere qualcosa. I miei genitori, però, hanno sempre sperato che io continuassi gli studi e che prendessi un’altra strada. Così, per un periodo ho messo da parte questo pensiero e mi sono iscritta all’università, Facoltà di Economia. Ho continuato per un po’ di mesi, ma poi ho mollato perché non era la mia strada, sentivo che stavo “perdendo” il mio tempo», racconta Beatrice. Tempo che voleva dedicare al lavoro di famiglia. Nel 2021 fonda una società insieme a suo padre e diventa amministratrice legale dell’azienda. Anche se ancora persiste il pregiudizio su certi mestieri considerati prettamente maschili. «Una donna, in un’azienda agricola viene vista - da alcuni - come fuori posto. Capita ancora che mi chiedano: “Perché non ti cerchi un altro lavoro?”», continua.

Il testimone

Beatrice ha ascoltato il cuore, spinta da amici e clienti che facevano visita all’azienda. Lei è quella che si occupa di tutto, se serve, ma principalmente si dedica alla lavorazione del formaggio e cura la parte burocratica. Daniele, dopo la qualifica all’Agrario, si occupa del bestiame, dell’alimentazione e della mungitura, insieme al padre. Ha una grande passione per le tradizioni, tanto che lavora ancora all’antica, preferendo mungere a mano. «Amo il mio lavoro. Trascorro l’intera giornata con il bestiame, quando nascono le nuove leve è sempre una grande emozione. Mi alzo alle 5 e mezza del mattino tutti i giorni. Per fare questo mestiere serve tanta passione e amore, altrimenti alla fatica non si resiste. Non esistono giorni di festa, ogni pastore lavora 365 giorni l’anno», spiega Daniele. All’interno dell’azienda, la famiglia Foddis ha ricavato una stanza dedicata alla lavorazione del formaggio, dove Beatrice si occupa delle varie fasi della trasformazione del latte. Intanto, sta per vedere la luce il suo sogno: l'apertura del caseificio. «Dopo mio nonno, mio zio e mio padre, ora il testimone è passato a me».

