Pastori sui sentieri del tempo 

Camminano insieme, uomini e animali, per celebrare un rito millenario, la transumanza. Ieri pomeriggio Lele Stochino, allevatore di Arzana, ha lasciato i pascoli a valle del paese e dalla zona di Coxina si è diretto con il suo bestiame verso il Gennargentu. Qui gli animali troveranno verdi pascoli e ristoro dalla calura estiva. Ordini secchi per dirigere settanta vacche, con l’aiuto del giovane figlio Vincenzo. Con loro il direttore Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra e un gruppo di amici, felici di sentirsi parte di un rito ancestrale. Al ritmo degli zoccoli e dei campanacci hanno seguito sentieri battuti da millenni. Quaranta chilometri a piedi, tra boschi secolari, mufloni e ruvide bellezze.

Orgoglio

Nei pressi del lago la sosta notturna, un bivacco con il sacco a pelo. La cena è la stessa di suo padre e suo nonno prima di lui: pane, formaggio e guanciale custodito in “sa tasca” (la bisaccia). All'alba hanno ripreso il cammino sino alla meta, dove la mandria sosterà sino all'autunno. Portare avanti questa antichissima tradizione è motivo di orgoglio per Lele, 51 anni, da trenta allevatore. Un lavoro che è nelle sue radici, ereditato con il Dna. «Il percorso più bello è tra le vie del paese con i campanacci che risuonano in mezzo alle case, poi il passaggio nei nostri boschi e quando si arriva sul Gennargentu ammirare tutto il Campidano». Al suo fianco Vincenzo, il futuro della tradizione. Per il direttore Coldiretti tutelare la transumanza è fondamentale. «Vogliamo valorizzare le antiche vie, le stiamo tracciando e mappando. È necessario dare il giusto valore a questi lavoratori e ai loro sacrifici». Marciare in silenzio, al ritmo dei campanacci, fino all’alba.

