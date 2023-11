Pastori senz’acqua: «Siamo disperati» 

Le temperature elevate e l’assenza di piogge stano caratterizzando la stagione autunnale con conseguenze durissime per l’allevamento e l’agricoltura. A Tertenia gli allevatori sono rimasti quasi senz’acqua e sono costretti a riempire delle cisterne per abbeverare gli animali. Una situazione di cui si fa portavoce Mario Meloni, allevatore e presidente del caseificio Sant’Antonio di Tertenia. «Le piogge non arrivano e stiamo trasportando l’acqua con le cisterne – racconta l’allevatore – siamo arrivati a novembre e non abbiamo un filo d’erba e non una goccia d’acqua. In Sardegna ha piovuto sporadicamente , l’Ogliastra sembra un’isola nell’isola anche per quanto riguarda le precipitazioni». Campi aridi e bestiame assetato è questo il triste panorama in paese. «Stiamo patendo la sete – prosegue Meloni – pompiamo l’acqua da un pozzo comunale, sull’altipiano è ormai finita. Anche attingere dal pozzo è per noi un gravame economico perché ci sono i costi del sollevamento acque dal deposito a cui si sommano quelli dell’energia elettrica».

Ogni giorno si attende con fiducia l’arrivo delle precipitazioni che possa dare ristoro ai lavoratori della terra e ai loro animali. «Non chiediamo soldi a pioggia – sottolinea Meloni – ma un settore come il nostro, lo dicono i numeri e i dati, è trainante per l’economia sarda, abbiamo quindi necessità di un occhio di riguardo da parte delle istituzioni. Il problema è generale per gli allevatori e agricoltori, sopportiamo ogni dolore ma ora stiamo veramente male. Le istituzioni dovrebbero aiutarci».

RIPRODUZIONE RISERVATA