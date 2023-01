Pastori intossicati dal monossido 

Martedì nel primo pomeriggio Fabrizio Satta, 45 anni, si trova nel garage di casa nel pieno centro di Torpè dove stava preparando del formaggio e della ricotta. All’interno del piccolo ambiente, senza adeguata areazione, il fornellone utilizzato per scaldare il latte ha ben presto saturato il locale di monossido di carbonio. L’uomo era in compagnia del marito della sorella della moglie, suo coetaneo e di origini non sarde. In un attimo l’allevatore e suo concognato si sono sentiti male. Il parente dell’allevatore è stato il primo. La mancanza di ossigeno gli ha fatto perdere i sensi. Satta invece è riuscito ad uscire e ha chiamato il figlio, prima di aver un mancamento lo hanno tirato fuori.

I soccorsi e l'immediato ricovero nella camera iperbarica hanno salvato la vita a entrambi. La scelta di fare il formaggio e la ricotta nel garage di casa infatti poteva trasformarsi in una tragedia martedì sera a Torpè, dove due allevatori di 45 anni sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. Entrambi sono stati trasportati a Cagliari e da martedì sono ricoverati al centro di medicina iperbarica del Marino per una grave intossicazione dal monossido di carbonio, ma ora sarebbero fuori pericolo.

Il concognato era già privo di sensi. Lui invece, prima di accusare un mancamento, è riuscito ad uscire dal garage che per entrambi si stava trasformando in una trappola mortale senza più ossigeno, e chiamare il figlio che ha subito lanciato l'allarme.

L’incidente

Corsa contro il tempo

Da subito il concognato è sembrato il più grave, è stato trasferito con l’ambulanza del 118 prima a Olbia e poi in elicottero a Cagliari. Il proprietario del locale invece, ha primo rifiutato il ricovero ed è rientrato a casa. Solo dopo si è sentito male, arrivato all’ospedale di Nuoro a notte fonda è stato trasferito al centro di viale Poetto. Sono stati entrambi trattati con l’ossigeno iperbarico e ora, fortunatamente, sono fuori pericolo. Resteranno però ancora nel centro dell’ospedale Marino di viale Poetto per ulteriori trattamenti in camera iperbarica.

