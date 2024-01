Pastori e agricoltori bloccano il porto 

Annunci di lutto e anche una bara. I circa 300 pastori egli agricoltori che ieri mattina hanno bloccato con i trattori l’ingresso e l’uscita dei camion dal varco dogana del porto di Cagliari, però di dichiarare la morte di agricoltura e pastorizia, non ne hanno avuto alcuna intenzione. Hanno gridato con quanto fiato avevano in gola la loro rabbia mettendo sul banco degli imputati l’Europa e la sua scelta economica, in linea con le manifestazioni dei colleghi francesi e tedeschi.

L’arrivo

Il primo trattore arriva al varco Dogane del porto alle 10,19 tra gli applausi di uno sparuto plotone di manifestanti. Alla guida Luigi Serreli di Sinnai. Poi a seguire, nel giro di pochi minuti, gli altri, scortati dalla Polizia Stradale. A fine mattina se ne conteranno 26. Nel piazzale il clima è sereno, c’è chi gioca alla morra con l’immancabile scioppino in mano, e chi, arrivato da Guamaggiore con un camioncino carico di legna, si prepara a superare il pranzo e la cena di un presidio che dovrebbe durare tre giorni. Il primo stop dei varchi scatta alle 11,45 con i manifestanti che fanno da barriera. Poi alle 13,30 il posto di pastori e agricoltori viene preso dai mezzi.

Solidarietà

A loro fianco anche giovanissimi che hanno deciso di orientare il loro futuro nel settore e vogliono dare voce al malcontento generale che sta opprimendo le campagne. Su tutti una comitiva di studenti dell’istituto agrario Duca degli Abruzzi arrivati al porto per urlare «Non vogliamo che muoia quello per cui stiamo studiando».

Costi alle stelle

Arrivano da ogni angolo della Sardegna meridionale: Assemini, Teulada, Nora, Siurgus Donigala. In molti si sono dovuti svegliare ben prima che sorgesse il sole: c’era il bestiame da accudire e solo dopo salire su un trattore diretti nel capoluogo. I motivi della contestazione hanno sempre base economica. In testa alla lista delle richieste la lotta contro il caro-gasolio e l’Iva che ha raggiunto percentuali altissime, talmente alta che, pur di evaderla, sta riprendendo piede il mercato nero. Poi il tempo non aiuta, gelo e siccità stanno dando una mazzata terribile alla stagione.

La variante

L’ingresso al porto è un tira e molla tra Polizia e carabinieri – sempre attenti e pronti al dialogo - e i manifestanti. A invitare a una protesta più decisa un gruppetto di No vax spuntati all’improvviso con lo striscione Is pipiu non si tocant. Anche in questo caso, dopo un acceso battibecco con gli organizzatori, che non vogliono che il tema del sit-in degeneri, gli animi si placano in pochi minuti.

Il traffico

Il traffico mattutino non ne risente, di sera la musica cambia per i cagliaritani che rientrano in città dall’hinterland. Via Riva di Ponente da tre corsie passa a una creando un imbuto con lunghe file.

Poi, verso le 18,30, i fuochi per riscaldare una notte che si annuncia lunga di chi ha deciso di presidiare il varco e i trattori parcheggiati.

Il programma di oggi

Stamattina alle 11, una delegazioni di pastori e agricoltori sarà ricevuta dai vertici delle agenzie regionali Laore e Argea. dall’incontro dipenderà la durata e l’evoluzione della protesta che dovrebbe continuare sino a domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA