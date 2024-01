Pastori, blitz sulla 131 Il 30 la protesta a Cagliari 

A un mese dalle elezioni regionali, il mondo delle campagne prova ancora una volta ad attirare l’attenzione della politica su di sé e sui propri problemi. Ieri il primo “segnale”, con un rapido blocco della 131, più che altro simbolico. Ma l’appuntamento per un’iniziativa più energica, da parte del Movimento pastori sardi insieme ad altre rappresentanze del settore dell’allevamento e dell’agricoltura, è solo rinviato: a martedì 30 gennaio, quando in tanti si ritroveranno al porto di Cagliari per una grande manifestazione.

L’iniziativa di ieri sulla Carlo Felice è giunta al termine di un’assemblea convocata nel centro congressi di Tramatza, al chilometro 103 della strada statale, proprio per discutere delle modalità della nuova mobilitazione: che si inserisce per altro in quella che coinvolge il settore in tutta Italia, con diversi appuntamenti fissati (sempre per martedì prossimo) in quasi tutte le regioni.

I pastori e gli agricoltori presenti ieri a Tramatza hanno sottoscritto un documento che mette nel mirino, in prima battuta, le politiche dell’Unione europea, ritenute eccessivamente liberiste e poco efficaci per attenuare i problemi del settore primarie. Ma non vengono promossi neppure il Governo e la Regione sarda, accusati di non aver saputo contrastare Bruxelles in maniera adeguata.

Poco dopo le 13, al termine dell’incontro di Tramatza, i pastori hanno poi invaso per una decina di minuti la 131, occupando la carreggiata nei due sensi di marcia. Un’azione dimostrativa, avvenuta sotto l’attenta sorveglianza della polizia stradale, che ha comunque garantito che il traffico, seppure a rilento, scorresse attraverso le due aree di sosta ai lati della statale.

