Pastorello e quei “Kolossòi” post umani 

Ultime ore, a Oristano, per visitare “Kolossòi. Pastorello nell'Isola dei Giganti”, la mostra in corso dallo scorso 19 ottobre negli spazi ritrovati del Foro Boario. Aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, l'esposizione chiude oggi i battenti con una giornata a ingresso gratuito che alle 17 vedrà la partecipazione dello stesso artista sassarese.

Curata da Ivo Serafino Fenu nell'ambito della scorsa edizione, la ventiseiesima, del festival Dromos, “Kolossòi” è la più ampia mostra dedicata a Pastorello, al secolo Giovanni Manunta, classe 1967, tra i protagonisti più rappresentativi del panorama artistico sardo degli ultimi decenni: in esibizione oltre 60 opere, tra cui molte inedite, alcune provenienti dalla Collezione Giuseppe Demara, dalla Collezione Nicola Cocco e dalla Collezione Roberto Pisano.

I lavori ospitati dal Foro Boario rendono omaggio alle monumentali statue rinvenute da Giovanni Lilliu approfondendo l'etimologia del termine “kolossòi”; le opere di Pastorello non si limitano a celebrare quelle sculture, ma offrono una prospettiva metafisica e metastorica su un'isola abitata da giganti, creature selvagge, alberi primordiali e paesaggi pre e post umani; mondi in continua trasformazione, popolati da figure seducenti e al tempo stesso inquietanti, che si configurano come una vera e propria trappola visiva, frutto di un artista che ha fatto della pittura il cuore pulsante della propria esistenza

