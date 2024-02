Pastore sfigurato, gli arrestati tacciono 

Si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere, i due arrestati con l’accusa di aver plagiato e ridotto in schiavitù, a Villasor, un uomo di 45 anni con disabilità intellettive, averlo sottoposto ad atti persecutori e avergli inflitto lesioni permanenti tali da averne deformato l’aspetto. Ieri mattina Giuseppe Dessì, 44 anni, il titolare dell’azienda che fungeva sia da deposito di auto e pezzi di ricambio sia da allevamento, è stato interrogato dalla gip Ermengarda Ferrarese all'ospedale Brotzu di Cagliari: da domenica scorsa l’uomo, piantonato dalla polizia penitenziaria, è ricoverato nel reparto di Chirurgia epatobiliopancreatica e trapianti di fegato e pancreas per l’emergere di problemi di salute pregressi. «Non sta bene», conferma il suo avvocato, Pierluigi Pau: «E ha bisogno di riordinare le idee per organizzare una difesa».

Interrogatorio di garanzia nella casa di Bruncu Su Laccu, poco fuori dal centro abitato di Villasor, per la compagna di Dessì, Valentina Littera, 35 anni, che da sabato è sottoposta agli arresti domiciliari ed è assistita dall’avvocato Filippo Serpau.

L’inchiesta

Nel frattempo, l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, coordinata dal pm Emanuele Secci e affidata ai carabinieri della Stazione di Villasor, va avanti. Al centro ci sono i fatti di cui il Comando provinciale dell’Arma ha dato notizia lunedì, ovvero la spirale di violenza al centro della quale c’era il servo pastore. Quest’ultimo a Bruncu Su Laccu lavorava da sette anni (fra le accuse contestate alla coppia Dessì-Littera c’è anche il lavoro nero): alloggiava in un capanno fatiscente nella porcilaia che si trova nella parte posteriore del terreno recintato. Sarebbe stato privato del cellulare e per almeno un anno, fino allo scorso ottobre, sottoposto a violenze sempre più crudeli che hanno lasciato segni spaventosi sul corpo dell’uomo: naso, orecchie e arcate sopraciliari deformate da botte e ustioni, un labbro sfigurato da un colpo di rastrello, la pelle del viso, della schiena, di una coscia e delle zone inguinali bruciata con una fiamma ossidrica, un dito privo di una falange, pessime condizioni di salute generali.

L’infezione

Tutte le lesioni, documentate da una perizia medico legale e da un dossier fotografico allegato al fascicolo giudiziario, risultano essersi cicatrizzate autonomamente: all’uomo non è mai stato posto nemmeno un punto di sutura, e secondo gli inquirenti le cure erano fornite dagli stessi seviziatori tanto che in almeno una circostanza la ferita si era infettata, provocando una febbre alta. Fortunatamente il 45enne si era ripreso, ma il rischio corso è stato alto.

La liberazione

Era stata la sorella, lo scorso ottobre, a portarlo via da quella campagna: in più occasioni era stata lì per sincerarsi delle sue condizioni, ma o non le era stato consentito di vederlo o aveva potuto parlarci soltanto in presenza dell’uomo che, secondo gli inquirenti, lo teneva in totale stato di soggezione. Finché, allertata da una telefonata, è riuscita ad accorgersi della gravità delle ferite. In quella circostanza, ha raccontato la donna, il fratello era riuscito ad avvicinarsi e sussurrarle, di nascosto dal principale, una parola: «Prendimi». E lei era riuscita a portarlo via e a farlo curare, per poi denunciare tutto ai carabinieri dando il via all’indagine.

Il 45enne ora si trova in una struttura protetta, non a Villasor, dove sta affrontando un percorso di riabilitazione e di recupero psicologico.

Dopo gli arresti di Giuseppe Dessì e Valentina Littera, avvenuti sabato scorso all’alba, diversi compaesani hanno manifestato solidarietà e affetto al disabile e alla sorella. Tanti altri, invece, non si sono voluti esporre. Più per paura che per insensibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA