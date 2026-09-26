Pastorale, un anno da record 

“Largo ai sognatori”. A quelli capaci di guardare oltre, di immaginare strade nuove e, soprattutto, di trasformare un’idea in una possibilità concreta. È nel segno di questo invito, scelto come filo conduttore della Pastorale del Turismo delle diocesi di Nuoro e Lanusei, che si chiude un’estate di incontri, musica, arte, cinema e testimonianze con un bilancio di 16mila presenze. La ciliegina sulla torta è stata Geppi Cucciari, protagonista a sorpresa dell’ultimo appuntamento a Tortolì. I ricordi e le esperienze di una carriera tra televisione, teatro e cinema hanno lasciato spazio anche a riflessioni più profonde, in un Anfiteatro colmo all’inverosimile.

I numeri

Ventiquattro appuntamenti, ottanta protagonisti tra artisti, musicisti, giornalisti, scrittori e personalità del mondo della cultura. Numeri che raccontano la dimensione raggiunta da una manifestazione che, anno dopo anno, ha ampliato il proprio pubblico e il proprio raggio d’azione, attraversando i territori delle due diocesi, dall’Anfiteatro Caritas di Tortolì alla Caletta di Siniscola. Un’edizione costruita attorno a storie e personalità molto diverse: dal cinema di Riccardo Milani e Chiara Caselli alla musica di Filippo Graziani, Mario Lavezzi ed Elio, dalle testimonianze dell’astronauta Paolo Nespoli e di Omar Pedrini, Caterina Murino, Anna Foglietta, insignita del Premio nazionale Persona Fraterna 2026.

Ma la Pastorale non è stata soltanto palco. La cultura ha trovato spazio anche attraverso la fotografia, il cinema, e la musica, con numerosi artisti sardi. Attraverso il cibo e l’accoglienza, affidati alle comunità dei territori coinvolti. Tra queste Triei, che ha curato l’accoglienza in occasione di una delle serate: «La Pastorale del Turismo fa bene al nostro territorio perché porta ogni anno un parterre degno di nota e permette alle persone di confrontarsi con personaggi di rilievo e con temi sempre molto attuali», dice la sindaca Anna Assunta Chironi. «Per la comunità è anche un’occasione per far conoscere la nostra realtà».

Il vescovo

«Anche la dodicesima edizione della Pastorale del Turismo, sette delle quali vissute con la Diocesi di Nuoro, possiamo archiviarla prima di tutto come una rinnovata esperienza di Chiesa nel territorio – afferma il vescovo Antonello Mura –. Accoglienza di tutti, fraternità nei gesti e nelle scelte, temi su cui riflettere, persone e storie che emergono sono stati gli ingredienti dei nostri incontri. “Largo ai sognatori” non è stato solo uno slogan, ma una visione del mondo, uno sguardo di fede sulla società. Artisti singoli e gruppi hanno parlato della nostra vita e di come illuminarla grazie a sogni a occhi aperti. Sono felice di rappresentare, anche in questa manifestazione, due Diocesi che in estate si mettono in gioco a vari livelli, con passione e gioia».

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