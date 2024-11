Pastorale sociale, oggi la conferenza 

“Le sfide epocali del nostro tempo”. È il tema attorno al quale, oggi a partire dalle 9,30 nell’aula magna del Seminario arcivescovile, si svilupperà la prima conferenza regionale di Pastorale sociale e del lavoro. Un appuntamento unico che vedrà Chiesa, giovani e istituzioni confrontarsi sui temi centrali per la società contemporanea: lavoro, comunità, ambiente e cultura.

«Abbiamo ribaltato la prospettiva: partiremo dalle riflessioni dei giovani su lavoro, comunità, ambiente e cultura per tracciare il percorso», spiega il direttore dell’ufficio regionale preposto, Gilberto Marras, che introdurrà i lavori.

Successivamente, è prevista la relazione dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, seguita da un confronto con le istituzioni, tra cui Alessandra Todde, presidente della Regione, e Daniela Falconi, presidente dell’Anci Sardegna.

«La Chiesa è al fianco dell’uomo, alla sua vita, nel mondo del lavoro, nelle comunità che si spopolano, nella natura e nella costruzione di una sua identità culturale», afferma Baturi, che è anche vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per i problemi sociali e del lavoro.

«Al centro c’è il messaggio di speranza di Cristo risorto che è la stella polare, il riferimento per la nostra vita, in questo contesto così difficile di crisi di partecipazione, di crisi della democrazia, per non parlare della crisi della pace»

La mattinata si concluderà con laboratori tematici, in cui tutti i partecipanti contribuiranno a elaborare contenuti e linee guida che saranno sviluppati dalle équipe diocesane nei prossimi mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA