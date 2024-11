Pastorale, nominato don Deidda 

Il nuovo direttore della Pastorale giovanile e vocazionale diocesana è don Emmanuele Deidda, parroco della Cattedrale di Ales. Al suo fianco un'equipe di giovani, nominata dall’arcivescovo Roberto Carboni: don Andrea Martis, don Daniele Porcu, don Mattia Porcu e il seminarista Andrea Scanu. Al loro fianco alcuni laici collaboratori (Giulia Figus, Matteo Argiolas, Paola Usai, Marta Congiu, Chiara Argiolas, Niccolò Tomasi) per sostenere e orientare i giovani. «Il nostro primo grazie va al Vescovo, poi a don Massimo Cabua e don Giovanni Cuccu che per 15 anni hanno guidato l’attività di questo ufficio e a tutti coloro che sono cresciuti nella famiglia della Pastorlae», commenta il direttore.Iscrizioni entro lunedì 18 (via mail: pgvalesterralba@gmail.com, via social, o via whatsapp al numero 348249106). ( s. c. )

