Siniscola.
13 settembre 2025 alle 00:52

Pastorale del turismo, successo di presenze 

Con il concerto dei Gen Rosso a La Caletta si è conclusa la Pastorale del turismo delle diocesi di Nuoro e Ogliastra. La storica band, reduce dal successo della sera precedente all’anfiteatro Caritas di Tortolì, ha suggellato una rassegna che anche quest’anno ha registrato un forte consenso. Guidata dal vescovo Antonello Mura e dai responsabili dell’ufficio della Pastorale del turismo don Alessandro Fadda e Claudia Carta, si è articolata in 23 eventi tra Siniscola e Tortolì, migliaia di presenze ogni sera, turisti e residenti coinvolti, senza dimenticare il pubblico collegato via streaming. Il tema, “Cercasi speranza”, ha toccato le corde profonde in un tempo segnato da crisi e conflitti. Musica, cinema, testimonianze, spiritualità e riflessioni hanno scandito un percorso che, secondo don Fadda, «ha superato ogni aspettativa. In un momento di forti tensioni la speranza diventa elemento necessario per costruire un futuro migliore». Il bilancio conferma la Pastorale del turismo come appuntamento capace di unire comunità e visitatori, offrendo contenuti culturali e spirituali di livello. (f. u.)

