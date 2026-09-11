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A Tortolì
12 settembre 2026 alle 00:30

“Pastorale ‘26” Geppi Cucciari mercoledì sera 

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Geppi Cucciari protagonista mercoledì alle 21.30 all’Anfiteatro Caritas di Tortolì dell’ultimo atto della dodicesima edizione della “Pastorale del Turismo”.

Nella rassegna targata Diocesi di Lanusei e di Nuoro non poteva mancare una chiusura d’autore, con un incontro davvero speciale.

La conduttrice sarda, nata a Cagliari e cresciuta a Macomer, si racconterà tra vita professionale, sogni realizzati ed esperienze vissute ripercorrendo una carriera dove teatro, cinema e televisione, impegno sociale e passione sportiva l’hanno resa celebre e capace di entrare in sintonia con un pubblico variegato e trasversale.

L’accompagnamento musicale sarà curato da Moses Concas (ingresso libero).

La sera stessa all’Anfiteatro Caritas sarà possibile visitare la mostra “A casa di Lola. Sulle tracce di Maria Lai”, 36 stampe in bianco e nero firmate dal medico fotografo Pietro Basoccu.

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