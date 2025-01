Pasticcio Tari in quindici Comuni 

La frase non lascia spazio alle interpretazioni. «Non ci sono delibere di approvazione delle aliquote della Tari». L’imposta sui rifiuti sarebbe stata applicata in maniera errata da diversi Comuni. In provincia di Oristano nel 2024 non è soltanto Arborea a non aver rispettato la norma sulla pubblicazione delle tariffe sul portale del Federalismo fiscale, atto obbligatorio per legge dal 2021. Ma, secondo quanto emerge consultando il sito del ministero dell’Economia e delle Finanze ci sono anche Fordongianus , Curcuris , Allai , Busachi , Mogorella , Montresta , Nureci , Ollastra , Ruinas , Senis , Sorradile , Tinnura , Villa Sant’Antonio e Villa Verde .

Cartelle nulle

Si tratterebbe quindi di un mancato adempimento che renderebbe nulle le cartelle già pagate. La mancata pubblicazione delle tariffe della Tari per l’anno 2024 entro il 14 ottobre comporterebbe l’inefficacia dell’atto amministrativo. Le legge prevede che in questi casi siano applicate le tariffe dell’anno precedente. Ed ecco il motivo per cui a Arborea la minoranza ha chiesto agli amministratori di effettuare il rimborso a coloro che hanno già pagato l’imposta comunale.

Gli amministratori

«Cercherò di capire come mai gli uffici non hanno inviato la documentazione. È vero però che da noi le tariffe rispetto al 2023 non sono cambiate, ecco perché non mi ero preoccupato di fare verifiche – spiega il sindaco di Ollastra Osvaldo Congiu – Inoltre noi non dovremmo effettuare rimborsi». Sul sito del Ministero non compare alcuna documentazione del Comune di Allai. «Si tratta chiaramente di una inadeguatezza di chi si occupa della materia – sostiene il sindaco Antonio Pili – Non so se questa pratica debba essere trattata dagli uffici comunali o dall’Unione della Valle del Tirso, ma risolveremo il problema, dovuto forse anche alla mancanza di personale negli uffici». Il sindaco di Fordongianus Serafino Pischedda è pronto a chiedere «chiarimenti all’Ufficio tributi». Scorrendo il sito emerge che per Montresta le tariffe Tari 2024 sono inapplicabili perché pubblicate oltre il 28 ottobre; infine risulta che il Comune di Arborea non avrebbe inviato la documentazione nemmeno nel 2022.

