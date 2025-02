Pasticcio Tari, fumata nera in Aula 

Fumata nera dall’Aula. Il Consiglio comunale durante il quale la sindaca, Manuela Pintus, e l’assessora al Bilancio, Antonella Cenghialta, dovevano spiegare come il Comune stava cercando di risolvere il “pasticcio Tari”, alla fine non è andata in scena. I consiglieri dell’opposizione hanno abbandonato i lavori quasi subito, ritirando i cinque punti all’ordine del giorno legati all’imposta.

L’abbandono

Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, firmatari di interrogazioni e mozioni dopo che il Comune non aveva pubblicato le tariffe della Tari 2024 e del 2022 sul sito del Ministero, motivo per il quale le cartelle già pagate dai cittadini a detta loro sono nulle, hanno scelto di mollare le redini poiché non contenti della risposta da parte della vice segretaria e responsabile amministrativa, Laura Poddie, all’inizio del Consiglio. «Avevamo chiesto di mettere nero su bianco un suo parere tecnico, giuridico e amministrativo per poi leggerlo all’inizio dei lavori - commenta Montisci - in quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e dallo statuto. Ma poiché questo non è avvenuto, in quanto a detta sua non era obbligata a farlo in quel momento, abbiamo deciso di andar via. Ora attendiamo di leggere il verbale delle seduta di giovedì sera per poi ripresentare nuovamente i documenti».

I consiglieri

Intanto i cittadini aspettano ancora delle risposte che, dopo oltre un mese dalla denuncia del “pasticcio”, ancora non arrivano. «La vice segretaria è stata abbastanza chiara nella risposta. Sul fatto che i cittadini dovrebbero aver saputo già le soluzioni intraprese non ho nulla da dire», afferma la capogruppo Sabrina Capraro. Federico Giorda è di poche parole: «Mi dispiace che i cittadini stiano ancora aspettando una risposta». Damiano De Vecchi: «La comunità già giovedì sera poteva conoscere il lavoro che sta portando avanti il Comune, ma c’è chi ha preferito abbandonare l’Aula. Tutto questo non è rispettoso nemmeno nei confronti di chi ha trascorso ore per formulare tutte le risposte alla domande richieste».

Gli assessori

Ieri sera intanto la maggioranza con una nota ha dato qualche spiegazione: «Siamo fortemente rammaricati per il nuovo abbandono dell’Aula da parte della minoranza. Sarebbe stata l’occasione per comunicare che a seguito dell’imminente entrata in vigore del decreto Milleproroghe, la situazione legata al piano tariffario Tari 2024 è stata sanata per tutti quei Comuni che hanno provveduto a effettuare la pubblicazione entro il 7 febbraio 2025. Il Comune di Arborea ha trasmesso al Ministero il 21 gennaio 2025, quindi per i cittadini non cambia nulla». Non si sa però ancora come il Comune risolverà la non pubblicazione della tariffe 2022 sul sito del Ministero.

RIPRODUZIONE RISERVATA