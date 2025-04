Pasticcio Tari, 30 giorni per la soluzione 

Una vicenda che deve avere risposte entro 30 giorni. A chiedere lumi sul “pasticcio” della Tari non sono i consiglieri di minoranza (Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras) ma Grazia Corradini, il Garante del contribuente, presente nella direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e che tutela i cittadini.

Il Garante

In un documento inviato alla sindaca Manuela Pintus, all’Ufficio tributi ma anche al prefetto, Salvatore Angieri, e al comando provinciale della Guardia di Finanza, la richiesta è chiara: «Il Comune indichi per quale motivo non siano stati rispettati i termini di trasmissione delle delibere e quali provvedimenti siano stati adottati in conseguenza della inefficacia delle tariffe. Si ha l’obbligo di rispondere nel termine di 30 giorni, come previsto dalla legge».

Il caso

Il Garante si riferisce alla Tari 2022, anche perché la stessa inadempienza commessa per l’imposta 2024 è stata sanata dal Decreto Milleproroghe. In sostanza il Comune nemmeno tre anni fa aveva pubblicato le tariffe sul sito del ministero delle Finanze entro il 28 ottobre, atto obbligatorio per legge. Un'inadempienza che renderebbe le cartelle, già pagate dai cittadini, nulle. La legge recita che in questi casi devono essere approvate, e quindi applicate le tariffe dell'anno precedente. Cosa che non è accaduta.

L’assessora al Bilancio, Antonella Cenghialta, che ha ammesso più volte che «si è trattato di un errore degli uffici», anche durante l'ultimo Consiglio ha fatto sapere che il Comune era al lavoro per trovare una soluzione. Ora però, vista la richiesta del Garante, il tempo stringe.

Il documento

Nel lunghissimo documento Grazia Corradini ricorda che «la stampa locale, sin da gennaio, si è ripetutamente interessata delle proteste dei cittadini» e che i consiglieri comunali di minoranza «hanno lamentato il mancato adempimento, da parte del Comune, della pubblicazione delle tariffe». Poi Grazia Corradini spiega: «L’approvazione delle tariffe Tari oltre il termine, come anche la mancata pubblicazione, implica conseguenze pesanti per i funzionari comunali». Ancora, «L’inefficacia della delibera determina una situazione tale che il Comune non può garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti con le tariffe. E deve in sostanza colmare la differenza con risorse proprie, e questo potrebbe configurare un danno erariale». La Garante spiega anche come il Comune dovrebbe comportarsi con i cittadini: «L’eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l’ultimo versamento utile stabilito dal Comune. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie».

Il Comune

«Come conseguenza pressoché ovvia, le evidenti incongruenze derivanti dalla Tari 2022 e i suoi risvolti in bilancio, hanno attirato l'attenzione del Garante dei contribuenti – commenta Montisci – Ci auguriamo vivamente che a seguito di ciò si arrivi alla tanto agognata risoluzione». Antonella Cenghialta invece preferisce non rilasciare dichiarazioni.

