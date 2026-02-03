«Pasticcio Imu, Fenu trovi le soluzioni» 

Imu già rateizzata ma iscritta comunque a ruolo e mandata ad Equitalia, con il conseguente blocco delle compensazioni fiscali, di fidi bancari o finanziamenti per l’azienda vittima dell’accertamento fiscale. Errori che hanno pesato per ogni singola impresa anche centinaia di migliaia di euro. Gli operatori di Pratosardo hanno raccontato ieri agli amministratori del Comune di Nuoro l’effetto devastante delle centinaia di accertamenti esecutivi (spesso non corretti o con dati sballati e vecchi) inviati negli ultimi mesi dall’amministrazione. Una mannaia che si è abbattuta come un ciclone sulle attività nuoresi e non solo. La liquidità si è ridotta, le buste paga in alcuni casi sono rimaste bloccate e molti imprenditori si sono trovati in difficoltà anche quando erano in regola. Il danno è fatto, ma il Comune ieri ha incontrato gli imprenditori cercando una soluzione all’errore.

Danno irreversibile

Giampiero Pittorra, presidente del Consorzio operatori di Pratosardo, non ha usato mezzi termini: «Una cartella inviata a Equitalia oggi a un’impresa può creare danni gravissimi, anche se l’errore viene poi corretto dall’amministrazione. Nel frattempo si bloccano finanziamenti e si va in sofferenza. Un’azienda ha necessità immediate, e questi errori rischiano di comprometterle». Presenti all’incontro anche il vicepresidente degli operatori, Peppe Mattu, e Marina Mastio, vicepresidente di Confindustria. Gli imprenditori hanno sottolineato che, mentre un errore verso un privato ha conseguenze circoscritte, verso un’impresa il danno economico è spesso irreversibile. «Abbiamo esposto tutte le criticità, su Imu e Tari, sugli errori commessi sulle superfici tassabili e le iscrizioni a ruolo degli importi già rateizzati e abbiamo proposto una linea giuda su Imu e Tari sollecitando un tavolo tecnico sede di nuovi incontri».

«Archivi non aggiornati»

«Molti cittadini hanno ricevuto avvisi di accertamento Imu e Tari per gli anni 2020, 2021 e 2022 che sono stati elaborati su archivi non aggiornati, producendo richieste non corrette o obsolete», spiega il sindaco Emiliano Fenu ricordando che i contribuenti devono aggiornare le dichiarazioni in caso di cambi di utilizzo, residenza o superficie degli immobili. La mancata comunicazione, spesso involontaria, ha generato disallineamenti negli archivi ed errori. «Il nostro impegno è correggere tutti gli errori, anche oltre le scadenze indicate negli avvisi, e garantire che i cittadini paghino solo quanto dovuto. Gli uffici risponderanno a tutte le richieste, ma ci vorrà tempo», aggiunge Fenu. Per questo si può richiedere la revisione in autotutela via pec o mail agli indirizzi protocollo@pec.comune.nuoro.it e protocollo@comune.nuoro.it. Non solo. In vista c’è un’app che permetta ai contribuenti di monitorare in tempo reale la propria posizione tributaria e segnalare inesattezze. «Come ente - conclude Fenu - per dare ulteriori strumenti di tutela e semplificazione valutiamo l’adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio nazionale».

