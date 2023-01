Pasticcio-esproprio sulla caserma 

Caserma provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro: anche il Consiglio di Stato dà ragione agli eredi Guiso Gallisai, che avevano chiesto la restituzione delle aree dove è sorto l’edificio di Funtana Buddia, perché la procedura di esproprio non è mai stata portata a compimento. Dopo il Tar, anche i giudici di palazzo Spada «ordinano al ministero dell’Interno di procedere, entro e non oltre il termine di giorni 365, a restituire ai proprietari, previa rimessione in pristino, le aree occupate per la realizzazione della caserma dei vigili del fuoco di Nuoro». La sentenza probabilmente non rimarrà senza conseguenze personali, visto che gli stessi giudici l’hanno trasmessa al commissario ad acta (nominandolo nel segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed alla Procura della Corte dei conti di Cagliari, ovviamente per valutare eventuali profili di responsabilità.

La vicenda

L’iter della nuova caserma dei vigili del fuoco a Badu ‘e Carros era iniziato nel 1998. Per conto dello Stato, la Regione aveva approvato il progetto, fatto l’appalto che era stato vinto dalla Edilit Srl, a cui era stato firmato il decreto di occupazione di urgenza delle aree vicino all’asse attrezzato. Un errore. Si era creato il solito pasticcio. Al Comune di Nuoro è arrivata l’ennesima condanna per un esproprio non andato a buon fine. I giudici di Roma hanno riconosciuto il mancato completamento dell’iter di esproprio avviato da Comune, Stato e Regione per «pubblica utilità», andando oltre quanto aveva stabilito cinque anni fa il Tar Sardegna e definendo ora che la proprietà deve ritornare entro un anno agli eredi Guiso Gallisai.

Il ricorso

A presentare ricorso contro la sentenza del Tar, la società che ha costruito la caserma, la Edilit Srl, che era stata condannata (in solido con la Regione) a pagare un risarcimento di 80 mila euro all’anno a partire dal 2003 per «l’illecito ed arbitrario definitivo impossessamento degli immobili di loro proprietà», oltre alla Regione Sardegna. Due ricorsi che sono stati riuniti. La Edilit ha sostenuto di non essere responsabile della mancata procedura di esproprio, perché aveva trasmesso in tempo tutti gli atti alla Regione che aveva anche collaudato l’opera. L’amministrazione regionale però ha ribadito la sua estraneità chiamando come corresponsabile del danno il Comune: «Autorità emanante l’originario decreto di occupazione».