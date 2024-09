Pasticcio ai funghi, la ricetta di Desulo 

Arriva la grande stagione dei funghi nei boschi barbaricini e immancabili spuntano puntuali polemiche e dispute. Non tanto per i tanti appassionati, rispettosi della raccolta sui versanti piedi del Gennargentu, quanto invece per l’assalto di cercatori maleducati e irrispettosi che lasciano al loro passaggio reti divelte, muri a secco devastati, degrado spesso tra mille discussioni con i proprietari dei terreni. Vero vandalismo che innesca rabbia fra residenti e amministratori locali, esasperati dinanzi a tanta inciviltà.

La risposta

A Desulo, il Comune non è rimasto a guardare annunciando un’ordinanza che normerà il peso massimo consentito, definendo anche un vincolo fra i terreni in cui sarà consentita la raccolta. Una regolamentazione che delimita un perimetro dell’agro comunale e prevede controlli rigidi. Provvedimenti, quelli annunciati dal sindaco Gian Cristian Melis, che da un lato hanno raccolto la soddisfazione di diversi residenti e Associazioni micologiche, ma anche la contrarietà di alcuni appassionati da anni in trasferta nel Gennargentu.

L’appello

Fra questi Piero Podda di Villaspeciosa che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al primo cittadino desulese, auspicando «soluzioni condivise», anche alla luce di quanto annunciato da Melis su una imminente stretta sui cercatori di funghi. «Di questi tempi – ha scritto Podda rivolgendosi al sindaco – non credo sia il caso di annunciare che un'amministrazione “vada alla guerra”, perché queste parole, se realmente pronunciate, non si addicono a un uomo delle istituzioni». Da qui le perplessità di Podda, sulla validità dell’ordinanza: «Affinché possa essere efficace, deve adeguarsi alla legge Nazionale 352 del 1993, e ad una legge Regionale che non esiste». Una disposizione dunque che per Podda «non servirebbe in quanto la raccolta dei funghi è subordinata a una serie di fattori climatici che in Sardegna sono differenti rispetto al resto d'Italia con le raccolte non continue tra loro». Inoltre aggiunge come «un’ordinanza comunale che riduce a soli 20 giorni la raccolta, aumenterebbe il rischio per i Comuni di dover restituire ammende e sanzioni a coloro che faranno ricorso». Podda ribadisce «l’educazione della stragrande maggioranza dei cercatori» e prende le distanze dai maleducati precisando che «non si possono condannare tutti per colpa di alcuni». Infine si dice preoccupato per il rischio di possibili scontri fra cercatori maleducati e popolazione locale: «Bisogna stemperare gli animi e ragionare su una regolamentazione precisa e mirata che tuteli cercatori e residenti».

Il Comune

Il sindaco Melis lavora agli ultimi ritocchi dell’ordinanza che sarà diramata a breve e rassicura i cercatori di funghi: «Ben vengano tutte le osservazioni, ma non accetto che la popolazione locale venga accusata di essere violenta con i cercatori. Non abbia ricevuto alcuna notizia di risse, bensì sappiamo che diversi compaesani si sono indignati dinanzi all’arroganza di alcuni cercatori, che si sono rifiutati di uscire e abbandonare i terreni di loro proprietà, dove si stava svolgendo la raccolta delle castagne». Aggiunge: «La nostra è da sempre una comunità ospitale e il provvedimento attuale nasce per dare la possibilità agli appassionati educati di raggiungere i nostri boschi, raccogliendo i funghi in apposite aree a loro dedicate, seguendo un disciplinare. Non puntiamo a fare cassa, ma a tutelare l’ecosistema. In questi giorni abbiamo ricevuto telefonate di micologi e associazioni che ci esortano ad andare avanti. E noi di certo non ci fermeremo». Così Ubaldo Pintus, presidente Amesm (Associazione micologica ecologica sarda mediterranea) che conta decine di soci nell’Isola: «Non siamo favorevoli a un regolamento regionale basato sulla normativa nazionale. La raccolta va però regolamentata da parte dei Comuni nei terreni demaniali e dai privati attrezzandosi con cartelli di divieto, dopo opportune concessioni. La Regione dovrebbe studiare non solo un disciplinare ad hoc, ma anche una quota annuale per sardi e non solo. Stabilendo una raccolta massima di 5 chili».

RIPRODUZIONE RISERVATA