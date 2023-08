Pasticciaccio torri eoliche, gli ecologisti sul piede di guerra 

Il caso della sovrapposizione fra i progetti di centrali eoliche in Marmilla, con due società (la milanese Engie Trexenta e la torinese Asja Serra) costretti a “tagliare” ciascuno due torri dai parchi che intendono realizzare nei territori comunali di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona porta allo scoperto il lato grottesco dell’assalto al territorio sardo condotto in nome della produzione di energia da fonti rinnovabili. A denunciare ancora una volta i rischi di una corsa all’accaparramento di terreni agricoli e alla speculazione energetica è l’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico (GrIg) che ricorda come ai due progetti in sovrapposizione se ne aggiungono altri: dalla centrale eolica “Luminu” proposta dalla srl Grv Wind Sardegna «nel paesaggio agrario-archeologico alle pendici della Giara, nei Comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus, al parco eolico che Sorgenia Renewables vorrebbe realizzare nei Comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri.

L’associazione ecologista ribadisce la sua intenzione di proporre per ciascun progetto osservazioni da far valere in fase di valutazione d’impatto ambientale e auspica che sia «lo Stato a pianificare in base ai reali fabbisogni energetici le aree a mare e a terra dove installare gli impianti eolici e fotovoltaici», coinvolgendo Regioni ed Enti locali e attivando le procedure di valutazione ambientale strategica (Vas). (red. prov.)

RIPRODUZIONE RISERVATA