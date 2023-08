Pasticciaccio eolico in Marmilla, sospesi due progetti 

Esulta, forse per la prima volta, il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis: «Un fondamentale punto per noi», scrive nella sua pagina Facebook. A renderlo felice la comunicazione appena arrivata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. L’Asja Serra e la Engie Trexenta, le due società che volevano installare, globalmente, sedici pale eoliche tra Villanovaforru , Sardara , Sanluri , Lunamatrona e Furtei , hanno, si legge nel documento, «comunicato l’intenzione di rimodulare in riduzione entrambii progetti». A tradurre dal burocratese ci pensa Onnis: «Da bravi fratellini, Engie ed Asja taglieranno due pale a testa: hanno mandato apposta il disegnino».

Le motivazioni

Nessuna illusione, non si tratta di un passo indietro da parte delle due società. Non si sono certo lasciate commuovere dalle proteste delle popolazione. “Detta scelta – si legge nella comunicazione inviata dai rappresentanti delle due società al ministero – è motivata dalle problematiche derivanti dalla parziale sovrapposizione dei due impianti”. C’è soltanto una cosa da fare: dimagrire i progetti. “Le due società – scrivono i rappresentanti – hanno concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all’eliminazione delle seguenti turbine: progetto di Engie ID 9789, si eliminano le turbine WTG06 e WTG04; progetto di Asja Serra ID 9713, si eliminano le turbine SR06 e SR09. Così da annullare le interferenze e favorire un migliore inserimento delle due proposte progettuali sull’area territoriale interessata». Anche in questo caso, a spiegare il significato di queste parole è il sindaco di Villanovaforru: «Si pestano i piedi a vicenda e devono riscrivere i progetti. Le pale dell’una si sovrappongono alle pale dell’altra». In pratica, trovandosi nello stesso corridoio di vento, le pale si “infastidiscono” l’una con l’altra.

I tempi

Ma perché Onnis esulta per questa decisione? Gli amministratori locali erano, ormai, rassegnati a ricevere dal ministero il sì o il no a questi progetti. Invece, ora le società devono riscrivere e ridisegnare la collocazione delle pale: il fronte che si oppone ai “signori del vento” potrà guadagnare tempo che servirà a chiarire ulteriormente le ragioni del no e, soprattutto, a pungolare la politica. «La classe dirigente regionale», dice senza mezzi termini Onnis, «deve fare il suo mestiere». Deve, cioè, opporsi in maniera concreta a quei progetti. C’è tempo. Anche se non tantissimo: la sospensione può durare al massimo 180 giorni ma è probabile che le due società cercheranno di limitare i tempi anche perché molto del lavoro è stato già fatto. Poi, i progetti saranno di nuovo pubblicati e, dopo che saranno girati ai Comuni, ci saranno i nuovi trenta giorni per le osservazioni.

La situazione

Quattro pale in meno. Una goccia nel mare nelle pale che i “signori del vento” intendono piazzare in Marmilla. «In pratica», spiega Onnis, «si scende da 28 a 24 pale nel nostro territorio». I conti sono presto fatti: Asja vuole sistemare nove impianti, Engie sette. Ma a questi bisogna aggiungere quelli di Enel Green Power che, addirittura, vuole realizzare dodici torri da 72 megawatt globali. «E, in quel progetto», puntualizza il sindaco di Lunamatrona, «sono previste batterie di accumulo da 35 megawatt». Un’altra enorme porzione di territorio che verrebbe sottratta alla sua naturale vocazione per essere destinata alle società dell’eolico. Un epilogo al quale in Marmilla nessuno si vuole rassegnare.

