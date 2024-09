Pasticci e offese sui muri del campo in viale Cimitero 

Le scritte che imbrattano le facciate delle case, degli edifici e degli spazi pubblici con lacrime di vernice per amori più o meno riusciti se sono antipatiche per le persone che hanno a cuore il decoro della città, per chi è costretto a ripulire mettendo mano al portafoglio sono dannose. Come lo è una delle ultime castronerie in vernice nera che compare nel muraglione dell’ex campo di calcio dei frati Cappuccini, in viale Cimitero. Qualche brigata di bricconcelli in uscita notturna decisamente troppo libera è andata oltre il lecito oltraggiando uno “sbirro infame” invitato con tono arrogante “a tornare al nuraghe”. L’autore della pessima esibizione, che il codice penale cataloga tra i reati e i cittadini un insulto alla decenza, ha completato il lavoro con le iniziali che sembrerebbero riportare allo “sbirro”. Inutile dire che polizia e carabinieri indagano con buone possibilità di acchiappare l’autore. Nel muraglione dei frati e in quella del campo del vicino campo Tharros i “pipistrelli” che fa rima con teppistelli hanno scritto di tutto con ampi ghirigori di vernice nera e verde. Dopo un periodo di relativa calma i writer da strapazzo si sono rifatti vivi oltre che in periferia, dove è più facile farla franca, anche al centro, come in quest’ultimo episodio, dove c’è abbondanza di telecamere.

