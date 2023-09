Pasticceria vince la crisi e festeggia i 75 anni di attività 

Compie 75 anni una delle più antiche attività commerciali di Macomer. Si tratta della pasticceria fondata nel 1948 da Angelo Tesi, originario di Viterbo, insieme alla moglie Ines Melis, che continua a operare con gli eredi. L’attività abbraccia tre generazioni, ha sempre rappresentato l’innovazione custodendo con cura i concetti di “buono, bello e artigianale”. Ora è portata avanti dai figli, Giorgio (in pensione) e le gemelle Caterina e Rossana Castori, che resistono alla crisi che ha spazzato via decine di attività, soprattutto nel corso Umberto.

A dare manforte agli eredi c’è Maurizio Cossu, mastro pasticcere, arrivato circa 30 anni fa quando l’attività è passata da azienda familiare a piccola società, diventando cooperativa nel 2014. Nel 2008 l’accorpamento di laboratorio, rivendita e caffetteria.

«Tanto è stato fatto in questi 75 anni - dice Maurizio Cossu - abbiamo preso con gioia e determinazione il testimone e superato la grande crisi del commercio di questi ultimi anni, il Covid e altro. Siamo rimasti sempre in piedi. Con gli stessi sentimenti vogliamo festeggiare questo traguardo». Il futuro? «Speriamo che qualcuno prenda in mano la situazione. Si tratta di un lavoro di enorme sacrificio. Dobbiamo però ammettere che figli e nipoti stanno intraprendendo altre strade. La pasticceria? Speriamo di poter festeggiare i 90 anni e, chissà, anche i 100».

