Pasti negati, l’affondo della Uil 

La Uil Fpl a testa bassa contro la direzione dell’Arnas Brotzu, dopo una circolare interna sul personale che ha diritto al pasto. «L’atto», tuona Fabio Sanna, della segreteria aziendale, «unilateralmente sancisce che hanno diritto al pasto solo i dirigenti impegnati, oltre le sei ore, nell’attività di urgenza-emergenza, escludendo vilmente tutti gli altri operatori (infermieri e oss), come se questi ultimi fossero in ospedale per oziare e non per lavorare».

Secondo Sanna, il diritto al pasto è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione per tutti i lavoratori impegnati in turni superiori alle sei ore. «Negare tale diritto agli operatori sanitari» dell’azienda Brotzu «ci sembra palesemente irrispettoso della dignità personale e professionale di tali operatori». La Uil Fpl annuncia che la nota sarà inviata alle «autorità regionali e nazionali competenti per la tutela dei diritti e del benessere dei lavoratori».

