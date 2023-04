Pasti caldi anche a Pasqua per i bisognosi 

Non sono rimasti soli a Natale e non lo saranno nemmeno a Pasqua. I bisognosi della città potranno contare su un pasto caldo anche nei giorni di festa.

La mensa del viandante di via Montenegro è pronta ad accoglierli sia la domenica di Pasqua sia il giorno dopo a Pasquetta. I vincenziani, come sempre accade nelle occasioni speciali, prepareranno un pranzo con antipasti pasta al forno e carne arrosto. E poi la colomba per tutti. Se sarà possibile sarà anche consegnato un pacco per la cena. Oltre al pasto caldo gli ospiti della mensa, avranno la possibilità di stare tutti insieme in sala da pranzo, per scambiare due chiacchiere e passare qualche ora in compagnia.

«Poi come sempre» spiega la presidente della mensa del viandante Monica Serra, «dopo Pasquetta saremo aperti anche il resto della settimana, tranne il venerdì». Dallo scorso anno per fortuna la mensa ha potuto riaprire la sala da pranzo che era rimasta chiusa per tutto il periodo del Covid: il pasto veniva distribuito all’ingresso e poi consumato a casa.

Purtroppo in città il numero delle persone bisognose non solo non accenna a diminuire ma anzi continua a crescere. Le famiglie seguite dai vincenziani sono circa 600 e a queste si aggiungono gli ospiti della mensa che sono circa 30-40 a seconda dei giorni. Tra questi ci sono anche alcuni senzatetto, che dopo avere perso il lavoro si sono ritrovati in mezzo alla strada, costretti a dormire in auto o nelle panchine delle piazze.

RIPRODUZIONE RISERVATA