«Pasti a scuola scarsi e insapori» 

«Chiediamo un servizio mensa più efficiente». È l’appello di alcuni genitori degli alunni che frequentano asilo, elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Decimomannu. Il servizio di refezione scolastica, se da una parte è un importante sostegno per le famiglie, del corpo docente e del personale Ata, dall’altra ha delle carenze sul piano della qualità. Questo fa sì ché soprattutto i bambini non consumino l’intero pasto a discapito del corretto apporto di nutrienti e dello spreco alimentare.

Il servizio

Il servizio è a pagamento e tramite l’applicazione “Zetaschool” i genitori possono ricaricare il portafoglio del proprio figlio dal quale viene detratto giorno per giorno l’importo del pasto quotidiano. Mentre dalla piattaforma “Ristocloud” è possibile consultare menù, ricette, ingredienti, valori nutrizionali e allergeni.

La frequenza con la quale si usufruisce del servizio è giornaliera per gli alunni dell’asilo e delle elementari mentre per le scuole medie è garantito nelle giornate di martedì e giovedì per le sole sezioni che seguono l’orario prolungato.

Il monitoraggio del rispetto delle condizioni igienico sanitarie viene garantito dalla Asl di Cagliari e da una commissione mensa di cui fanno parte sindaca e dipendenti comunali, genitori e docenti.

Le voci

Quantità scarse e pietanze insapori sono le segnalazioni più frequenti: «Mi faccio portavoce di vari genitori - dichiara la rappresentante Daniela Massidda - che lamentano già da qualche anno la poca appetibilità dei cibi e le porzioni ridotte». Come lei Tania Cirina: «Qualche esempio? Le zuppe non sono gradite dai più piccoli e i bastoncini di pesce, che in genere amano, vengono cosparsi con verdure che li rendono mollicci».

Diverso il parere del rappresentante Ignazio Coni: «Non ho mai ricevuto segnalazioni da parte dei genitori, credo si tratti della solita strumentalizzazione».

Sorpresa la sindaca Monica Cadeddu: «Né al nostro ente né alla dirigenza scolastica sono arrivate segnalazioni dalle famiglie e dal corpo docente. L’unica novità positiva che abbiamo è che le porzioni sono più abbondanti rispetto agli anni passati, come avevamo richiesto».

L’appalto

Il servizio è gestito dalla società Markas. L’appalto biennale era stato vinto nell’ottobre 2022: l’importo di aggiudicazione per singolo pasto era di 4,77 euro, mentre l’importo complessivo del contratto di circa 630mila euro per due anni scolastici, rinnovato poi per il 2024-2025.

Replica la Markas: «Proponiamo sempre a studenti e studentesse menù studiati dai nutrizionisti in armonia con i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia e nel rispetto delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica. In più, nella mensa dell’Istituto Comprensivo è servita una importante varietà di prodotti biologici e locali, da filiera corta. Valuteremo comunque le segnalazioni per garantire il miglior servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA