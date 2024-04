Pasta alla carlofortina con Medas a “Filindeu” 

La puntata di “Filindeu”, condotta da Gianluca Medas (foto) , in onda stasera alle 21 su Videolina, sarà incentrata sull’importante eredità dei carlofortini portando sullo schermo la pasta alla carlofortina, un piatto che incarna la tradizione e la storia di Carloforte pur con qualche piccola innovazione, come avviene per ogni piatto tradizionale elaborato dalle nostre casalinghe. La puntata è stata registrata a Quartu Sant’Elena, una città conosciuta per la sua accoglienza e la capacità di integrare culture diverse.